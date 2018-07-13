Galaxy Tab S4 Çok Net Sızdı
Samsung'un sır gibi sakladığı yeni üst seviye cihazı Galaxy Tab S4, ilk kez bu kadar net bir biçimde internette göründü!
Samsung'un beklenen yeni üst seviye tableti Galaxy Tab S4 hakkında şimdiye kadar çok fazla şey öğrendiğimizi söyleyemeyiz. Ama şimdi ortaya çıkan tasarım görüntüleri, yeni tableti neredeyse tamamen ortaya koyuyor.
Sızıntı dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Evan Blass, namı diğer @evleaks, Samsung Galaxy Tab S4'e ait olduğunu söylediği 2 farklı tasarım görüntüsünü ve bunlara ek olarak bir de yeni S Pen görüntüsünü Twitter üzerinden takipçileri ile paylaştı.
Görüntülerden anladığımız, tabletin en azından beyaz ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceği, ön ve arka yüzlerinde birer kamera bulunacağı, muhtemelen ayrıca para ödeyerek satın alabileceğimiz klavyeli bir kılıfa sahip olacağı ve ses konusunda AKG desteğini arkasına alacağı.
Son olarak, S Pen'in de yenilenerek geleceği çok net bir biçimde görülebiliyor. Ancak bize neler sunacağını şu anda söylemek biraz zor. Tüm bilinmeyenlerin cevaplarının, 24 Ağustos'ta ortaya çıkmasını bekliyoruz...
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