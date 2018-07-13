Galaxy Tab S4 Çok Net Sızdı

Samsung'un sır gibi sakladığı yeni üst seviye cihazı Galaxy Tab S4, ilk kez bu kadar net bir biçimde internette göründü!

Galaxy Tab S4 çok net sızdı

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