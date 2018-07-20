Galaxy Tab S4'ün Duvar Kağıtları da Ortaya Çıktı!
Samsung'un beklenen üst seviye tableti Galaxy Tab S4 henüz piyasaya çıkmasa da, duvar kağıtları yayınlandı bile. İndirin!
Samsung'un sıradaki üst seviye tableti Galaxy Tab S4, sahneye çıkmak için artık günleri sayıyor. Gelen sayısız sızıntı ve iddiayı bir yana bıraksak da, SamMobile'da yayınlanan ilk firmware bunu kanıtlıyor.
SamMobile, yeni tabletin ilk firmware'ini yayınlamakla kalmamış, bu firmware'in içinden tabletin duvar kağıtlarını da "ayıklamış."
Eğer Galaxy Tab S4 henüz piyasaya çıkmadan yeni duvar kağıtlarını görmek, indirmek ve kendi cihazlarınızda kullanmak istiyorsanız, tek yapmanız gereken, SamMobile'ın yayınladığı duvar kağıtlarında oluşturduğumuz galerimizi ziyaret etmek...
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