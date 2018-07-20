Galaxy Tab S4'ün Duvar Kağıtları da Ortaya Çıktı!

Samsung'un beklenen üst seviye tableti Galaxy Tab S4 henüz piyasaya çıkmasa da, duvar kağıtları yayınlandı bile. İndirin!

Galaxy Tab S4'ün Duvar Kağıtları da Ortaya Çıktı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TATİLE GİDECEKLER İÇİN 10 TEKNOLOJİK ÜRÜN

TEKNOLOJİK EV ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Dünya Kupası Tweet sayıları açıklandı
Netfix'in Arayüzü Yenilendi
Google Blob Emoji'si Geri Dönüyor
MacBook Pro Isınmamak İçin Yavaşlıyor
Instagram'da Son Görülme Nasıl Kapatılır?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir