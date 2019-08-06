Galaxy Watch Active 2 Dönmeyen Çerçeveyle Geldi
Samsung Galaxy Watch Active 2, "dönmeyen döner çerçeve" ile gerçeğe dönüştü!
Galaxy Watch Active 2, Samsung'un ilk Watch Active'i satışa sunmasının sadece altı ay sonrasında resmi olarak tanıtıldı. Saatin önemli özelliklerinden bir tanesi, Super AMOLED ekranının etrafındaki "dijital döner çerçeve".
İlk Galaxy Watch, fiziksel bir döner çerçeveyle geliyordu, Galaxy Watch Active'de ise böyle bir işlev yoktu. Watch Active 2'nin etrafında ise bir çerçeve kısmını görmeniz muhtemel, ancak bu bölüm hareket etmeyecek. İşlevin nasıl çalışacağı merak konusu.
Watch Active 2'nin bir başka yeniliği, EKG (Elektrokardiyogram) işlevi sayesinde kalbinizin elektriksel aktivitesini kontrol etmenize izin vermesi. Bu işlevi daha önce Apple Watch 4'te görmüştük.
40mm ve 44mm boyutlarıyla gelecek olan Galaxy Watch Active 2, sırasıyla 247mAh pil ve 340mAh pil sunacak. İki saat de 10,9 mm kalınlığında ve 20mm kayışlarla uyumlu. Bunun yanında cihaz, alüminyum ve paslanmaz çelik gövde (ve deri kayış) seçenekleriyle gelecek.
Samsung, Galaxy Watch Active 2'nin 39 tür egzersizi izleyebildiğini, bunların yedisini otomatik olarak etkinleştirebildiğini söylüyor. Tizen işletim sistemiyle çalışan saatin LTE bağlantısı da olacak. Bu model 768MB yerine 1,5GB RAM ile gelecek ve elbette daha pahalı olacak.
Galaxy Watch Active 2'ın ABD çıkış tarihi 27 Eylül 2019 olarak açıklandı. 40mm Bluetooth modelin fiyatı, 279,99 dolardan başlayacak.
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