Galaxy Watch Modelleri İçin Yeni Özellikler Geldi!

Samsung; One UI 4 güncellemesiyle Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 ve Galaxy Watch3 için yeni sağlık ve kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Watch Modelleri İçin Yeni Özellikler Geldi!

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