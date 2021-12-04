Galaxy Watch Modelleri İçin Yeni Özellikler Geldi!

Samsung'un dünyanın her yerinden Galaxy kullanıcılarına daha iyi bir mobil deneyim sunmak için duyurduğu yeni One UI 4 yazılım güncellemesi sayesinde Galaxy Watch, Watch Active, Watch Active2 ve Watch3 kullanıcıları daha kapsamlı sağlık özellikleri ve birçok yeni saat kadranı seçeneğinin keyfini çıkarabilecek. Yeni özelliklerden bazıları şöyle:
Gelişmiş düşme algılama özelliği hareket halinde veya ayaktayken kullanılabiliyor
Düşme Algılama özelliği, akıllı saat kullanıcıları egzersiz yaparken gerçekleşebilecek sert düşüşleri önceden tespit edebiliyor. Güncelleme sayesinde daha yüksek Düşme Algılama hassasiyeti ayarı yaparak ayaktayken ve hareketsizken gerçekleşebilecek düşmelerin algılanabilmesini sağlayabilirsiniz. Düşme algılandıktan sonra saatiniz daha önceden iletişim için belirlenmiş kişilere SOS bildirimi göndererek mümkün olan en kısa zamanda yardım alabilmenizi sağlıyor. Bu sayede hem kendinizi hem de hassas durumdaki sevdiklerinizi koruma altına almanız kolaylaşıyor.
Güncellenen Grup Hedefleri özelliği ile egzersizleri arkadaşlarınızla birlikte yapın
Grup Hedefleri özelliği, birbirinizden uzakta da olsanız arkadaşlarınızla birlikte egzersiz yaparak motive olabilmenizi ve birbirinize meydan okuyabilmenizi sağlıyor. Güncellemeyle birlikte arkadaşlarınızı veya ailenizden kişileri bir mücadeleye ekleyebilir, en kısa zamanda en fazla egzersizi yapma konusunda bireysel olarak yarışabilir veya ekip olarak hedeflerinize ulaşmaya çalışabilirsiniz. Yarıştaki durumunuzu veya ekibinizin performansını bileğinizden takip edebilirsiniz.
Sağlığınızla ilgili daha kapsamlı verilere erişebilirsiniz
Galaxy Watch serisinde kalp atışı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü, uyku ve stres yönetimi ölçümleri dâhil olmak üzere gelişmiş sağlık özelliklerinden oluşan kapsamlı bir sağlık paketi bulunuyor. Samsung Health Monitor uygulaması üzerinden Kan Basıncı (BP) özelliği ile sağlık takibinden faydalanabilirsiniz.
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