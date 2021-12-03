Google Türkiye'de 15. Yılını Kutluyor

Google, 2006 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye'de sunduğu sayısız ürün ve servisin yanı sıra, gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla da ülke ekonomisinin gelişmesine ve bireylerin güvenle dijitalleşmesine destek veriyor. Bugüne kadar Google'ın Türkiye'de gelişimine katkıda bulunduğu dijital ekosistem, toplam 1,4 milyon kişilik istihdam yarattı. Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4'ü aşarak 150 milyar TL'ye ulaştı.

Google Türkiye'de 15. Yılını Kutluyor

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