Galaxy Watch, "Soylular Sınıfı" İçin Geliyor!

Geçtiğimiz hafta Samsung'un bir sonraki Galaxy Watch nesli üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni akıllı saatin kod adı, sportif yerine klasik bir tasarıma işaret ediyor gibi gözüküyor.
Kısa bir süre önce Samsung'un, Galaxy Watch serisi dahilinde SM-R840 model numarasına sahip yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı öğrenilmişti ve bu saatin, ilk Galaxy Watch için gerçek bir varis olması konusunda ümitler bulunuyordu. 2019 yılında iki nesil Galaxy Watch Active görüldü ancak 2018'in Galaxy Watch'u için bir devam ürünü sunulmadı.
Şimdi ise GalaxyClub'ın edindiği bilgiye göre yeni saat için "Noblesse" (asalet, asiller, soylular sınıfı) kod adı kullanılıyor. Her ne kadar detaylar belli olmasa da, bu ismin klasik bir tasarıma işaret ettiği söylenebilir. Benzer bir şekilde Samsung'un daha üst bir fiyat segmentini hedefliyor olması mümkün. Tabii ki kod isimlerin, en son ürünün bu hedeflere ulaşmasına bakılmaksızın genellikle yüksek hedefler ile seçildiklerini unutmamakta fayda var.
Yine de Samsung'un klasik saat için yeni bir sürüm tanıtma vaktinin geldiği söylenebilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Noblesse'in iki farklı boyutta sunulacağı söyleniyor. Belirli özellikler veya algılayıcılar hakkında bilgimiz şimdilik yok denecek kadar az ve cihaz, gelişimin erken aşamalarında gözüküyor. Bu yüzden de Samsung'un saati önümüzdeki ay düzenlenecek olan, Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip'in tanıtılacağı Unpacked etkinliğinde göstermesi beklenmiyor.
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