Galaxy Z Flip'in Yeni Sürümü Böyle Olabilir

Samsung'un ikinci katlanan telefonu Galaxy Z Flip, yüksek fiyatına rağmen en son teknik özelliklerle gelmiyor. Bir sene öncesinin Snapdragon işlemcisini kullanan cihazda sadece iki arka kamera bulunuyor. Ortaya çıkan patentler, Samsung'un bunları değiştirmek istediğini gösteriyor.
Samsung'un Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) üzerinde başvurusunu yaptığı tasarım patentlerine göre firma, yeni Galaxy Z Flip için iki farklı tasarımı gözden geçiriyor. Tasarımların her ikisinde de üç arka kamera bulunuyor. Seçeneklerden birinde kameralar yatay olarak sıralanıyor ve dış ekran için daha az yer bırakıyor. Diğer tasarımda ise kameralar dikey olarak sıralanıyor ve ekrana daha çok alan ayrılıyor.
Diyagramlardaki çizimlerde daire şekilli kameralar görüyoruz. Bu, Galaxy S20 Ultra'daki gibi bir periskop zum kamerasının yeni Galaxy Z Flip'e gelmeyeceği anlamını taşıyor olabilir. Tasarımlarda ön kamera, ekranın üzerinde, merkezde bulunan bir delik içerisinde bulunurken parmak izi tarayıcısı ve USB-C portu, telefonun kenarında yer alıyor.
Tasarım patentlerinin yeni Galaxy Z Flip ile gerçeğe dönüşeceğinin bir garantisi yok. Yine de Samsung'un yeni katlanan telefonunda daha iyi kamaralar ve daha hızlı bir işlemci görmeyi umuyoruz.
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