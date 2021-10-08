Samsung Galaxy Z Flip 3 İncelemesi

Samsung'un heyecanla beklenen dikey katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 3 satışa çıktı. Peki, gerçekten satın almaya gerek var mı? Öncelikle şunu söyleyelim: Samsung Galaxy Z Flip 3, şu an şüphesiz piyasadaki en iyi ve en kompakt katlanabilir akıllı telefon. Daha önce dikey olarak katlanan Samsung'un önceki modeli Z Flip ve Motorola'nın Razr telefonunu bu platformda görmüşken, hem performans hem yenilik anlamında şu an bu alanın en iyisinin Z Flip 3 olduğu aşikar. Bunu hem rafine edilmiş tasarımı ile modernize çizgisi, hem performans anlamında gösterirken, en göze çarpan yanı kuşkusuz farklı ve kompakt olması. Bunlar, yeni ve yeni olduğu kadar farklı bir telefon isteyenler için tercih edilesi özellikler. Öte yandan Z Flip 3 ile geleneksel bir akıllı telefonda yapabileceğiniz her şeyi de yapabiliyorsunuz. Bu da bir akıllı telefon ihtiyacını karşılayabildiği anlamına geliyor. Hatta öyle ki, Z Flip 3'ü biraz kullandıktan sonra, eski telefonunuzu elinize aldığınızda farkında olmadan kapatırken onu da katlamaya çalıştığınızı göreceksiniz ki bu tecrübeyle sabit. Bir süredir Z Flip 3 ile birlikte Galaxy S21 Ultra'yı da kullanıyorum ve S21 Ultra'yı cebime koymadan önce kendimi bükmeye çalışırken buldum diyebilirim.
Elbette günün sonunda fiyat çok önemli bir yeri oluşturuyor. Z Flip 3 ucuz bir telefon değil, fakat yeni katlanabilir akıllı telefonlar arasında en ucuzu. Şu an Z Flip 3'ü 12 bin TL'ye satın alabiliyorsunuz. Elbette bu fiyat pek çok kişinin bütçesine uygun değil. Ancak akıllı telefonların fiyatları da gittikçe artıyor. Bugün çarşıya gidip iyi ve son model bir telefon satın almaya kalkarsanız 10 bin TL civarı bir fiyatı gözden çıkartmanız lazım. O anlamda tercih Z Flip 3'ten yana olur mu? Bunun cevabını siz vereceksiniz, ancak benim şu an için kişisel görüşüm bu fiyat için daha iyi seçenekler olduğu yönünde. Tabii ki onlar katlanabilir değil. Eğer sizin için ekranın katlanıyor olması ve şık durması cezbediyorsa o zaman bu telefon tam size göre. Şimdi gelelim, Z Flip 3'te neler var neler yok, bunlardan bahsetmeye.
Samsung Galaxy Z Flip 3 Tasarımı Nasıl?
Galaxy Z Flip 3'ü cebinizde katlayarak taşıyorsunuz. Bu taşıma şekli, dev ekranlı telefonlardan sonra inanılmaz rahatlık getiriyor. Telefona gelen bildirimleri görmek için her defasında ekranı açmanıza da gerek yok. Arkadaki ikinci ekran bildirimleri görmeniz ve hatta mesajlarınızı okuyabilmeniz için yeterli büyüklükte. Bu arada ön incelemesini yaptığımız videoda soranlar olmuştu: Flip 3 katlıyken telefon araması geldiğinde de kapağını açmadan yine bu ekrandan telefonu cevaplayabiliyorsunuz, ancak bu durumda hoparlör devreye giriyor. Özele almak istediğinizde ise telefonun kapağını açmanız şart.
Krem, yeşil, lavanta, Phantom Siyahı, gri, beyaz ve pembe gibi oldukça geniş bir renk yelpazesine sahip olan telefonun arka ekranının yanında 2 kamera var. Bu kameralar 12 MP ölçüsünde fotoğraflar çekiyor; az sonra bunlardan daha detaylı olarak bahsedeceğiz.
Flip 3'ün tasarımında en önemli noktalardan biri de suya karşı tamamen dayanıklı olması. Samsung'un Galaxy Z Fold 3 modeliyle birlikte "dünyanın ilk suya dayanıklı katlanabilir akıllı telefonu" olarak gelen Flip 3, IPX8 sertifikasına sahip ve bu sayede 1.5 metreye kadar suya, 30 dakika boyunca dayanıklılık gösterebiliyor.
Ayrıca yine dayanıklılık unsurlarından biri de Armor alüminyum çerçeveye sahip olması. Bu, Samsung'un şu ana dek ürettiği en sert alüminyum çerçeve olurken, telefonun cam yüzeyleri de Corning Gorilla Glass Victus ile korumalı yapıda tasarlanmış. Bu sayede ekran ve çevre yüzeyler düşmelere ve darbelere karşı ekstra koruma sağlıyor.
Peki, Z Flip 3'ün ekranı katlanıyor katlanmasına da, bunun ömrü ne kadar diye soranlarınız da vardır. Samsung'un deyimine göre bu telefon 200 bin defa katlanmaya kadar dayanıklı. Tabii ki bu, sizin katlama sıklığınıza göre değişecektir. Yani diyelim ki telefonu günde 100 kez katlasanız yaklaşık 5 sene kadar bir sorun yaşamayacağınızı düşünülebiliriz.
Samsung Galaxy Z Flip3 Ekran Özellikleri
Şimdi Galaxy Z Flip 3'ün ekranlarına yakından bakalım ve ilk olarak elbette bu iç bükey katlanabilir ekrandan sözü açalım. Evet, hemen söyleyelim: Dikkatle baktığınızda halen ortadaki katlama izini görmeniz mümkün. Ancak bu iz, muhtemelen bir sonraki jenerasyonda olmayacak, zira bu konuda çalışmalar mevcut durumda. Fakat, şu an bu iz var mı, var, yalnız çok dikkatle bakmazsanız fark ettiğinizi söyleyemem. Öte yandan parmağınızı katlama yerinde kaydırdığınızda bu katlama izini hissedebildiğinizi de belirtmeden geçmeyelim.
Bu "camsı" ancak temelde esnek plastik olduğunu söyleyebileceğimiz ekran Dynamic AMOLED 2X panelden oluşuyor ve 120Hz ekran tazeleme oranını destekliyor. Yani ekranda adaptif tazeleme hızı mevcut ve bu da ekrandaki görüntüye göre kare hızının artıp azaldığı anlamına geliyor. Gayet akıcı bir kullanım ve güzel bir görüntü sağladığını söylememiz lazım. Zira ekranda HDR10+ desteği de mevcut durumda ve ekran parlaklığı 1200 nite kadar ulaşabiliyor.
Ana ekranın büyüklüğü 6.7 inç olurken, arkadaki ekran ise 1.9 inç boyutunda ve çözünürlüğü 260x512 piksel seviyesinde. Bu ikinci ekranı özelleştirebildiğinizi de söyleyelim. Buraya Widget'lar ekleyebiliyorsunuz. Az önce bu ikinci ekran ile gelen bildirimleri görebildiğinizi söyledik, ancak tek numarası bu değil. Buraya arka planlar, hava durumu ve müzik uygulaması gibi Widget'lar da ekleyebiliyorsunuz. Hatta arka ekran ile selfie fotoğrafınızı çekmeniz de mümkün ki bundan yine incelemenin kamera adımında bahsedeceğim.
Elbette bu telefonun tek esprisi katlanabilir olması değil. Samsung, bunu ayrıca çeşitli modlarla işlevsel de kılmış durumda. Bölünmüş ekranı bu telefonda üst ve alt ekran şeklinde kullanabiliyorsunuz. Mesela YouTube izlerken ekranı büktüğünüzde, ekran ona göre şekilleniyor. Üstteki ekranda YouTube'dan bir şeyler izlerken, alt ekranda diğer videolar arasında dolaşabiliyor ya da WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla mesajlaşabiliyorsunuz. Bunun için Ayarlar kısmında bulabileceğiniz Labs özelliğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Ayrıca hangi uygulamaların tam ekran çalışacağını da yine ayarlardan seçmeniz mümkün. Ancak daha önceden de söylediğim gibi, bu tip katlanabilir telefonlarda uygulama optimizasyonu büyük önem gösteriyor. Ne yazık ki Flip 3'te de optimizasyon problemleriyle karşılaştık. Mesela Instagram'ı tam ekran çalıştırmak için gerekli ayarı açmış olsak da bazen tam ekran görünmeyebiliyor. Bu noktada daha stabil bir kullanım sağlaması açısında güncellemelerin gelmesi şart.
Bu arada optimizasyon demişken, Flip 3'ü ilk kullanmaya başladığımızda ilk etapta uygulamaların çökme sorunu yaşadığını, bazı uygulamaların geç cevap verdiğini görmüştük. Neyse ki gelen güncelleme ile bu sorun giderildi. Samsung'un diğer optimizasyon sorunlarını da çok geçmeden güncellemelerle düzelteceğini düşünüyoruz.
Samsung Galaxy Z Flip3 Teknik Özellikleri ve Performansı
Esnek ekranın kullanım alanı kamera ile de genişliyor, ondan da bahsedeceğiz, ancak önce telefonun teknik kadrosunu ve performansını değerlendirelim istiyoruz.
Telefonda işlemci olarak Snapdragon 888 5G kullanılıyor. Şu an en güçlü işlemcilerden biri olan Snapdragon 888 ile bu telefonda her uygulamayı her fonksiyonu yüksek süratle çalıştırabiliyorsunuz. Kullanım noktasında tamamen sıkıntısız ve akıcı bir deneyim sağlıyor telefon. RAM kapasitesi 8 GB olurken, depolama alanı ise 128 GB. En üzücü bulduğumuz nokta ise microSD kart desteğinin bulunmaması oluyor. Bu da eğer telefonunuzda tuttuğunuz dosyalarınız büyükse, Flip 3'e geçerken selektif davranmanızı gerektiriyor. Mesela ben S21 Ultra'dan geçmeye kalktığımda, Samsung Switch üzerinden tüm dosyalarımı ne yazık ki transfer edemedim. Eğer dosyalarınızdan vazgeçemiyorsanız, telefonun 256 GB'lık sürümü sizin için daha iyi olabilir.
Dahili depolama biriminin UFS 3.1 standardında olması ise sevindirici. Böylece dosyalarınızı kopyalama işlemi kısa süre içinde tamamlanıyor.
Telefonda grafik tarafında ise Adreno 660 mevcut durumda. Böylece grafik noktasında da sıkıntınız yok. PUBG gibi oyunları gayet akıcı bir şekilde oynamanız mümkün.
Telefonun performansına yönelik adettendir test sonuçlarımızı da paylaşalım. İşlemci özelindeki GeekBench testinden 1049 puan tek çekirdek, 3218 puan çoklu çekirdek sonuçları alan Galaxy Flip 3, AnTuTu Benchmark'tan da tam 613 bin 28 puan topluyor ki, bu değerler de şu ana kadar incelediğimiz en yüksek skorlar arasına giriyor.
Flip 3'ün genel performansı etkileyici. Web'de gezinirken, medya izlerken veya oyun oynarken tek takılmayla karşılaşmıyorsunuz ki bu da 12 bin TL'lik bir telefondan beklenmesi gereken bir şey elbette.
Android 11 işletim sistemiyle çalışan telefonda, arayüzde ise Samsung'un OneUI 3.1.1 sürümü yüklü durumda.
Samsung Galaxy Z Flip 3 Pil Ömrü
Galaxy Z Flip 3'ün en büyük dezavantajı herhalde pil ömrü. Telefonda 3300 mAh kapasitesinde batarya kullanılmış. Ancak özellikle ekranı 120Hz olarak kullanacaksanız, telefonun pili size tam gün yetmeyecek. Telefonun yoğun kullanımda ekran açık kalma süresi ortalama 4 – 5 saat arasında olurken, normal kullanımla tek şarjla 11 – 12 saat arası bir kullanım ömrü vadediyor. Bu nedenle eve geç dönecekseniz yanınızda bir powerbank taşımak gerekecektir diye düşünüyoruz.
Öte yandan Flip 3'ün şarj hızı da 15W gücünde. Bu da telefonun çok hızlı şarj olmadığını gösteriyor. Öyle ki, 10 dakikalık bir şarj ile telefonu ancak yüzde 15 oranında, yarım saatlik şarj ile ise yüzde 30 dolaylarında şarj edebiliyorsunuz. Tam kapasite şarj için ise yaklaşık 1 saat 45 dakikayı bulabiliyor.
Ancak bir iyi haber: Telefonda ters şarj ve kablosuz şarj desteği var. Flip 3, 4.5W gücünde ters şarjı ve 10W gücünde kablosuz şarjı destekliyor.
Samsung Galaxy Z Flip 3 Kamera Özellikleri
Evet, gelelim şimdi Flip 3'ün kameralarına. Telefonlarda artık 4 -5 kamera görmeye ve Ay'a kadar zum yapmaya alıştık, ancak Flip 3'te bunlar yok. Arkada 2 adet 12 MP'lik kamera bulunduran telefonun ön kamerası ise 10 MP ölçüsünde. Fakat katlanabilir yapısı ile farklı birtakım özellikleri beraberinde getirmesi hoş detaylar.
Öncelikle Flip 3'ü katlayıp masaya koyarak ön kamera yoluyla görüntülü görüşme yapma ya da video kaydetme imkanı şahane rahatlık. Ayrıca bunu arkadaşlarınızla birlikte ya da yalnız selfie çekeceğinizde de kullanabiliyorsunuz. Öte yandan oto kadraj özelliği var. Telefonu büküp masaya bırakıp ön ya da arka kameranın karşısına geçtiğinizde, hareket halindeyken kamera sizi takip ediyor, uzaklaştığınızda da zum yapabiliyor. Bu da bilhassa Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlara içerik üretenler için çok ama çok yararlı bir özellik olmuş.
Flip 3'te arka kamera ile selfie çekmeniz de mümkün durumda. Kamera uygulamasında, sağ üst köşedeki ikona tıklayarak arka kamera ve arka ekrana geçiş sağlanabiliyor. Jestle kontrol imkanı da mevcut; bu sayede elinizi kaldırdığınızda, Flip 3 arka kamerayla fotoğrafınızı çekerken, siz de görüntünüzü kapak ekranında görebiliyorsunuz.
Telefonun bu yeteneklerini sevdik. Peki, kamera özellikleri ve fotoğraf kalitesi nasıl?
Telefonda arkada 2 adet 12 MP'lik kamera yer alıyor. Bu kameralardan biri geniş açılı ana kamera olurken, diğeri ise 123 derecelik geniş açılı çekimler yapabiliyor. Ana kamerada OIS desteğinin bulunması ve Dual Pixel faz algılamalı otofokusun olması güzel. Fakat telefonda bir telefoto kamera yer almıyor, bu da zum kapasitesinin düşük olduğu anlamı taşıyor. Yani Flip 3 ile 10x'e kadar yapacağınız yakınlaştırma çekimlerinde çok iyi performans beklemeyin.
Kameralarda yapay zeka ve portre mod desteği ise elbette mevcut durumda. Arayüz zaten diğer Samsung telefonlardan da aşina olduğumuz gibi, basit, sade ve kullanışlı. Çekilen fotoğraflar da güzel görünüyor. Aynı şeyi ön kamera ile yapacağınız selfie çekimleri için de söyleyebiliriz. Işık şartları düşük olmadığı taktirde hem ön hem arka kamera ile güzel kareler yakalayabiliyorsunuz ki sizler de şu an ekranda Flip 3 ile çektiğimiz fotoğrafları görebiliyorsunuz. Sonuç olarak kamera performansı için söyleyebileceğimiz, eğer kamera konusunda çok seçici değilseniz, Flip 3'ün kamera performansı sizin için tatmin edici olacaktır.
Bu arada video konusuna da değinecek olursak, hem ön hem arka kamera ile 4K video kaydı yapabiliyorsunuz, ancak ön kamera ile 30 kareye kadar destek sağlanıyor. Öte yandan hareket halinde daha stabil videolar için Süper Dengeli modun bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Sonuç
Evet, sonuç olarak toparlayacak olursak, Galaxy Z Flip 3'ün tam olarak uygun fiyatlı bir akıllı telefon olmadığı açık. Ancak piyasadaki katlanabilir en yeni akıllı telefonların en ucuzu olduğu da öyle. Mümkün olduğunda az harcama yapıp katlanabilir telefon teknolojisini denemek isteyenler için Z Flip 3 iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Katlanabilir olmasının yanı sıra en büyük avantajı kuşkusuz amiral gemisi özelliklerinden feragat edilmemiş olması. Üst seviye performans gösteriyor ve üst seviye bir akıllı telefondan –telefoto lens dışında- beklenebilecek hemen her özelliği sunuyor. Ha, alışmak lazım mı evet, ayrıca bazı gördüğümüz optimizasyon sorunlarının da düzeltilmesi gerektiği açık. Uzunlamasına ekranda dolayı görüntülediğiniz içerikler sağdan ve soldan bir miktar kesiliyor. Fakat en bariz gördüğümüz eksik ise dediğimiz gibi pil ömrü oluyor. Burada da artık gülü seven dikenine katlanır sözünü anıyoruz.
CHIP Online Notu: %85
+ En ucuz yeni katlanabilir telefon
+ Rafine tasarım
+ Güzel görüntü üreten ekran
+ Mükemmel performans
+ İyi kameralar
+ Stereo hoparlörler
+ 5G desteği
+ Suya dayanıklı tasarım
- Telefoto lens yok
- Pil ömrü daha iyi olmalıydı
- Bazı ufak optimizasyon sorunları
- Artırılabilir depolama yok
Samsung Galaxy Z Flip 3 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.4 GHz & 2.42 GHz
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2640 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 660
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 12 MP & 12 MP
- Batarya: 3300 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac\ax
- Bluetooth: 5.1
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Boyutlar: 166 x 72 x 6.9 mm
- Ağırlık: 183 gr.
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