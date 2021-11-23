Galaxy Z Fold 4, Galaxy S22 Ultra'nın Yolundan Gidecek mi?

Galaxy S22 Ultra'da bir S Pen yuvası olacağı neredeyse kesin gibi. Peki ama Samsung, aynı özelliği Galaxy Z Fold 4'te de devam ettirecek mi? Gelen sızıntılara göre pek umut yok!