Galaxy Z Fold 4, Galaxy S22 Ultra'nın Yolundan Gidecek mi?

Samsung, bu yıl Galaxy S ve Galaxy Fold serilerini tanıtmış ve Galaxy Note serisinin yeni modelini atlamıştı hatırlarsanız. Bunun olması, Samsung'un Galaxy Note serisini sonlandırabileceği ve S Pen desteğini Galaxy Z Fold serisine aktarabileceği yönünde yorumlanmıştı. Öte yandan S Pen desteğinin Galaxy S serisine de getirilmiş olması bu düşünceyi perçinlemişti. Fakat Samsung, şu ana kadar dahili S Pen yuvasına sahip ve S Pen ile gelen bir Galaxy Note benzeri akıllı telefon tanıtmış değil. Şu an Galaxy S21 ve Galaxy Z Fold 3'te verilen S Pen desteği, harici olarak satın alınacak S Pen'leri kapsıyor. Peki, Samsung Galaxy Z Fold 4'te dahili bir S Pen yuvası sunacak mı?
Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3 şu an piyasada ve özellikle Güney Kore'de bu telefona büyük ilgi olduğu biliniyor. Şirketin bir sonraki Z Fold modeli için ise sızıntılar gelmeye başlamış durumda. Bunlardan biri de elbette S Pen ile ilgili.
No built in S Pen prototypes in Z Fold4— Tron ? (@FrontTron) November 19, 2021
Will finalize around March.https://t.co/QeHgmt3Ugp https://t.co/fMCmIyY8Yi
Sızıntılara göre Galaxy Z Fold 4'ün ilk tasarım örneklerinde herhangi bir S Pen yuvası yer almıyor. Final protopin ise mart ayında tamamlanması bekleniyor. Eğer bu örnekte de S Pen yuvası yer almaz ise, o halde Galaxy Z Fold 4'ün de dahili S Pen ile gelmeyeceğini söyleyebiliriz.
Öte yandan görüşler S Pen yuvasının bulunmamasını bir felaket olarak nitelendirmiyor. S Pen kullanmak isteyenlerin harici olarak satın alabileceği düşünülüren, ayrıca S Pen yuvası için Galaxy Z Fold 4 için de tıpkı Galaxy Z Fold 3 için olduğu gibi özel kılıflarının olacağı söyleniyor.
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