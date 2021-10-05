İnsan Hayatının En Mutlu Yılları Hangileri?

Yeni bir araştırma, insan yaşamının en mutlu yıllarını bulmaya çalıştı. Ortaya çıkan sonuç ise pek de sürpriz sayılmaz...

  • Levent Öztürk
İnsan hayatının en mutlu yılları hangileri?

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