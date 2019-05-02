Game of Thrones Aktörlerinin Gerçek Halleri

Game of Thrones aktörlerinin kısa saçlı ve sakalsız fotoğrafları, "bu gerçekten o mu" dedirtiyor. Pek çok oyuncuyu tanımakta zorluk çekeceksiniz!

  • Barış Terun
Game of Thrones'a farklı bir bakış

Game of Thrones (Taht Oyunları) finali için geri sayım başladı. 6 bölüm sürecek final sezonun 3 bölümü, serinin hayranları ile buluştu bile. Sekizinci yani final sezonunun üçüncü bölümü, Ak Gezenler ve Winterfall savunucuları arasındaki kıyasıya savaşı ekranlara yansıttı. Spoiler vermekten kaçınarak şunu söyleyebiliriz ki; bölümde pek çok sürpriz ve şaşırtmaca ile karşılaştık. 

Game of Thrones evreni; ejderhalar, ölüler, bolca sihir ve her türlü entrika ile bezenmiş... Gerek yabaniler, gerek soylular, gerekse modern erkekler uzun saçları ve sakalları ile öne çıkıyor. Bunlar Game of Thrones evreninde doğal ögeler..

Peki, söz konusu karakterlerin gerçek hayatta nasıl göründüğünü merak ettiniz mi? Özellikle yabanilerin lideri Dev Avcısı Tormund (Khristofer Hivju), sizi fazlasıyla şaşırtabilir. Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Kit Harington, Lino Facioli, Massie Williams, Sophie Turner, Alfie Allen, Rory McCan, Liam Cunnigham, Jerome Flynn, Resident Evil serisinin kötü adamı Ian Glen, favori yabanıl Khristofer Hivju, John Bradley ve Jacob Andersen gibi  bol ödüllü oyuncuların bulunduğu sezona farklı açıdan bakmak istiyoruz. 

 Kit Harrington/Jon Snow

Kit Harrington

Her ne kadar aralarda uçurumda bulunmasa da, sakal bırakan Harrington çok daha karizmatik bir figür.

Nikolaj Coster-Waldau/Jaime Lannister

Nikolaj Coster-Waldau

Ünlü oyuncunun normal hayattaki görünüşü ve dizideki görünüşü arasında pek bir fark yok. 

Iain Glen/Jorah Mormont

Iain Glen

Iain Glen, Game of Thrones'ta karşımıza hafif bir kirli sakalla çıkmıştı. Glen, günlük hayatta neyse dizide de o!

Liam Cunningham/Davos Seaworth

Liam Cunningham

Liam Cunningham da günlük hayatta kirli sakal tercih edenlerden. Dizide ise sakalı daha uzun.

Rory McCann/Sandor "The Hound" Clegane

Rory McCann

Rory McCann ile dizideki The Hound (Tazı) karakterleri arasında dağlar kadar fark var. Game of Thrones'un en fanatik hayranı olsanız dahi, onu sokakta tanımayabilirsiniz. Elbette karaktere yapılan ağır makyajın da, bunda etkili olduğunu vurgulamak zorundayız.

Kristofer Hivju/Tormund Giantsbane

Kristofer Hivju

Kristofer Hivju, Game of Thrones ile birlikte adeta mutasyon geçirmiş. Normal hayatında yakışıklı ve naif görünen karakter, dizide bambaşka bir tiplemeye bürünmüş. Kristofer Hivju'yu (Tormund Giantsbane) sokakta görürseniz; ondan imza isteme olasılığınız ziyadesiyle düşük. Zira Kristofer'ı tanımak imkansıza yakın.

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