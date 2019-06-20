Game of Thrones Evreninin Yeni Dizisi Yolda!
Game of Thrones evreninin geçmişini anlatan serinin çekimleri, dedikodulara göre başladı...
- Barış Terun
Son yılların açık ara en sansasyonel dizisi Game Of Thrones'un final sezonu yayınlandı ve büyük hayal kırıklıklarına neden oldu. Serinin final bölümü, IMDB'den sadece ama sadece 4.3/10 puan alabildi.
Entertainment Weekly'nin haberine göre Game Of Thrones (Taht Oyunları) serisinin köken hikayesini oluşturan bir dizinin çekimine başlandı. Söylentiler gerçekliği yansıtıyorsa; Ak Gezenler ve Night King'in yaratılışları ve Game of Thrones'un nihai sezonunda iki cümle ile geçiştirilen amaçları, ayrıntılı biçimde beyaz cama aktarılacak.
HBO bu iddiaları ne doğruladı, ne de yalanladı. Bu da, söylentilerin gerçekliği yansıtacağına dair bir işaret olarak kabul ediliyor.
Yapımda; Jamie Campbell Bower (Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1), Georgie Henley (The Chronicles of Narnia), Miranda Richardson (Harry Potter and the Goblet of Fire) ve Naomi Watts gibi oyuncular yer alıyor. X-Men: Days of Future Past, Kick-Ass and Kingsman: The Secret Service'den tanıdığımız Jane Goldman da, yapımcılık ve senaristlik görevi üstleniyor.
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