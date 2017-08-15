Game of Thrones İle Gelen Hapis Cezası!
Game of Thrones'un bir bölümünü internetten yayınlamaya kalkışan 4 kişi, kendilerini parmaklıklar arkasında buldu!
HBO'nun Game of Thrones'u (Taht Oyunları) son zamanlarda önemli birkaç sızıntı ile karşı karşıya ve dizinin bölümleri, yayın tarihinden önce internette gözükmeye başlıyor. AFP News'in yeni bir haberine göre Hindistan'da dört kişi tutuklanmış durumda ancak Entertainment Weekly'nin söylediğine göre bunun sebebi son hack olayı değil.
Polis yöneticisi Akbar Pathan'ın AFP'ye yaptığı açıklama, olayın "yedinci sezonun dördüncü bölümünün izinsiz yayınlanması" nedeniyle gerçekleştiği yönünde.
Pathan'ın söylediğine göre dört kişi, 21 Ağustos'a kadar suçların incelenmesi amacı ile gözaltında kalacak.
Levent Öztürk
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