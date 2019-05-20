Game of Thrones Oyuncuları Finalden Mutlu Değil

Game of Thrones'un finalinin yayınlanmasına sadece saatler kaldı. Oyuncuların çoğu ise, dizinin finali konusunda pek mutlu görünmüyor!

  • Barış Terun
Game of Thrones oyuncuları hayal kırıklığı yaşıyor

Öncelikle şunu belirtmeliyiz; paylaştığımız yazıda Game of Thrones'ın 8.sezonu ve finali hakkında spoilerler bulunabilir. Eğer diziyi günbegün takip etmiyorsanız, yazıdaki bazı ögeler canınızı sıkabilir. Konuya göz atıp atmayacağınıza, bu uyarılarımıza göre karar vermenizi öneriyoruz.

Son bölüm 20 Mayıs tarihinde (bu gece), Türkiye saatiyle 04:00'da yayınlanacak. Ancak oyuncuların büyük kısmı, finalden ve oynadıkları rolden memnun değil. İki yıllık bekleyişin ardından, son sezonda ciddi hayal kırıklıkları yaşayanların sayısı oldukça fazla. Şimdi baş rol oyuncularının demeçlerine göz atalım:

Emilia Clarke

Daenerys Targaryen rolünü üstlenen Emilia Clarke, konumundan hiç ama hiç memnun değil. 7 yıl boyunca bin bir türlü sorun yaşayan, köleleri esaretlerinden kurtaran, ateşlerin arasından yükselen, ejderhaları eğiten, ölülerle savaşan ve Jon Snow'un yardımına koşan Daeny, Jon'un bir Targaryen olması ile adeta delirdi ve babası gibi çılgın bir hükümdar haline geldi. "The Bells" bölümünde masumları katleden karakter, kendisine biçilen rolden hiç memnun olmadığını söylüyor. 

Conleth Hill

Finalin bir bölüm öncesinde idam edilen Lord Varys rolünü üstlenen usta oyuncu, senaryodan memnun olmayanlar arasında. Hill, yazar George R.R Martin'in köken hikayesine saygı duyulmadığı iddiasıyla mutsuz. Hill'in bir diğer şikayeti ise ölmeden önce Littlefinger (Aidan Gillen) ile bir kez daha karşı karşıya gelmemesi. 

Peter Dinklage

Serinin en popüler oyuncularından biri olan Peter Dinklage, "Yarım-Adam" veya "Küçük Şeytan" isimleriyle de bilinen Tyrion Lannister rolünde. Tyrion Lannister, kurgusal evreninin en zeki karakterlerinden biri olarak kabul ediliyor. Lakin serinin son iki sezonunda, kendisine yakışmayacak derecede safça kararlara imza atıyor. Dinklage, bunları George R.R Martin'in evreninde yer almadığını savunmaktan kaçınmıyor. Tyrion Lannister'ın son sezonda düştüğü durum ise ayrıca utanç verici. Dinklage;  David Benioff ve D.B. Weiss'in tanıdığı en iyi senaristler arasında olduğunu açıklasa da, serinin sonundan hiç memnun olmayan oyunculardan biri olduğunu gizlemiyor.

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