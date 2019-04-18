Game of Thrones Yine Korsan Rekoru Kırdı
Game of Thrones ilk bölümü ile korsan rekoruna koştu, peki korsan izlemelerin asıl nedeni ne?
- Levent Öztürk
Game of Thrones'un (GoT – Taht Oyunları) bir korsan mıknatısı olduğu şu noktada kimseyi şaşırtmasa gerek ancak beğenilen dizi, bu alanda yeni bir rekora koşuyor olabilir.
Analiz firması MUSO tarafından belirlenene göre dizinin sekizinci sezon premieri, ilk 24 saat içerisinde neredeyse 55 milyon kez korsan indirme kurbanı oldu. Bunların yaklaşık %76.6'sı internet üzerinden yayınlardan oluşurken, geri kalanı indirmeler (%12.2), kamusal torrentler (%10.8) ve özel torrentler (%0.5) arasında paylaşıldı. Ancak belki de en önemli nokta, insanların bölüme nereden korsan olarak eriştikleri olabilir ve bu da TV ve yayın hizmetlerinin sınırlarını açık bir şekilde gösteriyor.
MUSO'nun söylediğine göre bu izlemelerin yaklaşık 10 milyonu, HBO'ya erişimin herhangi bir formatta göreceli olarak zor olduğu Hindistan'dan geliyor. 5 milyonu ise GoT'un sadece sansürlü yayınını yapan Çin'den geliyor. Bu izlemeler genel olarak diziye erişimi olmayan (hizmet eksikliği sebebiyle) veya Dünya'nın büyük çoğunluğunun izlediği sürüm ile aynı sürümü izlemek isteyen kişiler tarafından yapılıyor. HBO Now, ABD dışına hizmet vermiyor ve bunun dengi bir hizmetin olmadığı yerlerde, pahalı bir TV paketine üye olunması gerekiyor.
Tabi ki izlemelerin arasında ABD'nin olmadığını söylemek de doğru olmaz. İzlemelerin yaklaşık 4 milyonu HBO'nun kendi ana vatanından geliyor ve bu da pek çok kişinin özel TV hizmeti veya yasal bir yayın hizmeti için ödeme yapmak istemediğini gösteriyor. Ancak bu bulgulara göre, eğer HBO korsan izlemeleri durdurmak istiyorsa, yapması gereken ilk şeyin hizmeti daha fazla ülkede sunması gerektiği olduğu anlaşılıyor...
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