Game of Thrones'a Bir Veda Daha
Game of Thrones'un 8. ve final sezonunun çekimleri, bu vedaya bakılırsa neredeyse tamamlanmak üzere.
2019 yılı içerisinde, henüz belli olmayan bir tarihte yayınlanacak olan Game of Thrones'un 8. ve final sezonun çekimleri tam gaz devam ederken, bir veda mesajı daha geldi. Maisie Williams, ya da diziden tanıdığınız ismi ile Arya Stark, Instagram üzerinden kendi sahnelerinin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu ve Game of Thrones'a veda etti.
goodbye belfast. goodbye arya. goodbye game of thrones. what a joy i've had. here's to the adventures to come #lastwomanstanding #barely #immasleepforthenextfouryears #justkiddingidontsleep
A post shared by Maisie Williams (@maisie_williams) on Jul 7, 2018 at 4:53am PDT
"Hoşçakal Belfast, hoşçakal Arya, hoşçakal Game of Thrones. Yaşadıklarım büyük bir eğlenceydi" mesajını yayınlayan bu mesaja bir çift "kanlı" ayakkabı görsele ekleyen Williams, böylece çekimlerin sona yaklaştığının da sinyalini verdi. Hatırlanacağı gibi, Daenerys karakterini canlandıran Emilia Clarke da, geçtiğimiz günlerde benzer bir mesajla Game of Thrones'a veda etmişti.
Game of Thrones'un final sezonun, 2019 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Kesin tarih ise henüz açıklanmış değil.
Cem Sinanoğlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın