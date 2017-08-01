Game of Thrones'a Torrent ve Hacker Şoku!
Game of Thrones, HBO'nun tüm çabalarına rağmen, bir kez daha hacker'ların kurbanı olmaktan kurtulamadı.
Geçtiğimiz yıllarda dört yeni bölümün, henüz yayınlanmadan önce torrent'e sızdırılması ile büyük şok yaşayan Game of Thrones, bir kez daha hacker kurbanı olmaktan kurtulamadı. Hacker'lar, HBO'yu hack'leyerek yine birçok yayınlanmamış dizi bölümünü ele geçirdi ve torrent üzerinden yayınladı. Şimdilik sızan bir Game of Thrones bölümü yok ama henüz yayınlanmayan yedinci sezon dördüncü bölüm senaryosu internette gezinmeye başladı.
Saldırılarda HBO sunucularından 1.5 TB veri çalındığı açıklanmış durumda. Bu veriler arasında, Ballers ve Room 104 bölümleri önemli bir yer kaplıyor. Ama asıl bomba, Game of Thrones'un senaryosu oldu.
Yedinci sezon başlamadan önce, senaryo ile ilgili bazı sızıntılar yaşanmıştı hatırlarsanız; bu yüzden bu sızıntı çok anlamlı değil. Ama hacker'lar, bunun başlangıç olduğunu ve çok daha fazlasının zamanla yayınlanacağını iddia ediyor.
Eğer bu iddia gerçekse, HBO için zor zamanlar kapıda demektir...
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