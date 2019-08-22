Game Of Thrones'a, Yazarından Eleştiri Geldi!

Game of Thrones kitaplarının yazarı George R.R. Martin de sessizliğini bozdu; dizinin senarist ve yönetmenlerini adeta topa tuttu!

  • Barış Terun
Game Of Thrones Yazarından eleştiri

Game of Thrones'un son sezonu ve bilhassa final bölümü, özellikle dizinin tutkunları tarafından beğenilmedi. Yapım, eleştirmenlerin de hışmına uğradı. Game of Thrones'un final bölümü, IMDB'de sadece ama sadece 4.2 puana layık görüldü. 

Game of Thrones (Taht Oyunları) kitaplarının yazarı George R.R. Martin de; hem yeni kitabın gecikmesi hem de hayal kırıklığına neden olan son bölüm hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. George R.R. Martin, "TV serisinin nihai bölümleri benim için, hiç de yeterli değildi. Neredeyse her şey aceleye getirilmişti. Oysa ki bazı ayrıntıların detaylıca irdelenmesi gerekiyordu. Kendimi berbat hissediyorum. Serideki bazı çıkarımlar doğru ama bazı çıkarımlar yanlış" ifadelerini kullandı.

Kısacası efsane dizinin finali, kitapların yazarı tarafından bile beğenilmemiş gibi görünüyor. Keşke dizinin yapımcıları daha iyi bir son hazırlayabilseydi; biz de bu tartışmalara şahit olmasaydık...

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