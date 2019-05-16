Game of Thrones'dan Rekor Üstüne Rekor!
Game of Thrones, yayınlanan her yeni bölümü ile kendi rekorunu kırmaya devam ediyor!
- Levent Öztürk
Beğeni yorumları nasıl olursa olsun, Game of Thrones'un son sezonunun izleyicileri kendine çektiği kesin. Pazar günü yayınlanan sondan bir önceki bölüm The Bells, HBO'nun Salı günü yaptığı duyuruya göre HBO, HBO Go ve HBO Now üzerinde 18.4 milyon izleyiciye ulaştı. Bu sayı, dizi için yeni bir rekor anlamına geliyor. İki hafta önce Winterfell Savaşı için gösterilen The Long Night bölümü, 17.8 milyon izleyici ile rekorun bir önceki sahibiydi.
Açıklanan ilk izleyici sayısı aslında sadece bir başlangıç ve dizinin her bölümü, zaman geçtikçe daha fazla izleyici kazanıyor. HBO'nun söylediğine göre Game of Thrones'un 8. Sezonu bölüm başına ortalama 43 milyon izleyici ile 7. Sezona göre yaklaşık 10 milyon daha fazla izleyiciye sahip durumda. Sezon 8 ile beraber dizinin kendi rekorları ciddi bir şekilde yıkılıyor. Sezon 7 finali 16.9 milyon izleyiciye sahipti.
19 Mayıs tarihindeki son bölümün yeni bir rekor kırıp kırmayacağını ise zaman gösterecek. Ama rekor beklemek, herhalde hiç de hayalcilik olmayacaktır...
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