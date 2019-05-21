Game of Thrones'ta Hayal Kırıklığı!
Yaklaşık iki yıldır, ipi bırakıp zincirle çektiğimiz Game Of Thrones'un son bölümü, dünya çapında hayal kırıklığına neden oldu!
- Barış Terun
Game of Thrones'un (Taht Oyunları) final sezonunu iki yıl boyunca merakla bekledik. Serinin hayranları, son sezon için sayısız teori üretti. Ne var ki bu senaryoların çoğu, dizideki kurgusal gerçeklikle buluşmadı ve fantastik-kurgu tutkunları hiç beklemedikleri bir senaryo ile yüzleşmek zorunda kaldılar...
Game Of Thrones'un final sezonunda; Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harrington, Sophie Turner, Maisie Williams, Liam Cunnigham, Nathalie Emmanuel, Alfie Allen, John Bradley, Gwendoline Christie, Conleth Hill, Rory MacCann, Jerome Flynn gibi birbirinden ünlü ve bolca ödüllü isimler yer aldı. Game of Thrones'un son sezonunun yapımcılıklarını ve yönetmenliklerini ise David Benioff ve D.B. Weiss ikilisi üstlendi.
Ne yazık ki dizinin final bölümü "Iron Throne" adeta yerden yere vuruldu. 8.sezonun 6.bölümü IMDB'den şimdiye kadar 5 puanına layık görüldü. Bu puanın düşmesi ve 4 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Finaliyle bolca eleştirilen Lost bile bu kadar düşük bir puana layık görülmemişti.
Game of Thrones her açıdan hayal kırıklığı yarattı. Dizide ortaya atılan tüm kehanetler çöpe atıldı. Öyle ki Emilia Clarke, Peter Dinklage ve Kit Harrington bile son bölüme isyan ettiler. Kısacası son yılların en sansasyonel dizisi, son yılların en başarısız finali ile tutkunlarını isyan ettirdi.
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