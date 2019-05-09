Game of Thrones'taki Kahve Bardağı Silindi
Game of Thrones'ta izleyicilerin keşfettiği ve herkesi gülümseten karton kahve bardağı, artık yok!
HBO'nun Game of Thrones'un final sezonunda kaldırmayı unuttuğu kahve bardağı, artık yok. Kahve bardağı, HBO tarafından dijital olarak silindi.
HBO, bardağı kaldırmakta muhtemelen çok zorlanmadı ancak mesele bu değil, bardağın milyonlarca izleyicinin karşısına çıkmış olması. HBO daha önce bir Westworld sahnesinde görünen film ekibinden iki kişiyi de benzer şekilde, izleyiciler tarafından fark edilmesinden sonra silmişti.
News from Winterfell.
The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl— Game of Thrones (@GameOfThrones) May 6, 2019
Hatayla eğlenmesini bilen HBO, Dany'nin "bitki çayı sipariş ettiğini" söyledi. Modern düzenleme olanakları sayesinde hatanın ömrü, yalnızca birkaç gün oldu.
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