Game of Thrones'tan Beklenen Rekor Geldi!
Game of Thrones'un final bölümünün izlenme rakamları paylaşıldı. Peki; Game of Thrones nasıl bir başarıya imza attı?
- Barış Terun
Game of Thrones'un final bölümünü çok sevmiş veya nefret etmiş olabilirsiniz; ancak final sezonu izlenme oranları açısından muazzam bir başarıya imza attı. HBO ve internette HBO Go ve HBO Now platformları üzerinden yayınlanan "Iron Throne" isimli son bölüm, sadece ama sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 19.4 milyondan fazla kullanıcıyı ekran başına kilitledi.
HBO'nun bu başarıya yaklaşabilen (ulaşabilen değil; yaklaşabilen) tek TV dizisi Sopranos oldu. Sopranos'un final bölümü 13 milyon sınırını geride bırakmayı başarmıştı. Sopranos bu değerlere, 15 Eylül 2002'de erişebilmişti.
26 Mayıs 2019'da yayınlanacak ve dizi üstüne inşa edilecek belgeselin de, TV dünyasındaki zincirleri paramparça etmesi bekleniyor.
Game of Thrones'un final sezonu, çoğu kişiye göre beyaz cam tarihinin en başarısız bazı bölümlerinden bazılarını barındırıyor. Son bölüm olan Iron Throne (Demir Taht) IMDB'de 4.4/10, Rotten Tomaetos'da ise 48/100 puanlarına layık görüldü. Devasa bir bütçeye sahip olan dizi, beklenenin çok uzağında kaldı ve bütçe / popülerlik oranlarına göre, beyaz camın en çok eleştirilen dizileri arasında yer aldı.
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