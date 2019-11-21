"Gandalf Kadın Olsun" Çağrısı!

Hunger Games (Açlık Oyunları), Resident Evil, yeni Star Wars üçlemesi gibi bazı film serileri ve Shadow Hunters, Buffy The Vampire Slayer gibi kitap-dizi uyarlamalarında kadın karakterler haklarıyla ciddi başarılar elde ettiler. Buna bağlı olarak Hollywood dünyası ve bazı TV platformları, gün geçtikçe popüler yapımlardaki erkek karakterleri, kadın karakterlere dönüştürmeye başladı. Çizgi roman uyarlamalarında tuhaf kararlar alındı. Ghostbusters, Doctor Who gibi kült yapımlar da inanılması güç değişiklerle karşı karşıya kaldılar.
Kulislerde dolaşan son iddia ise tüm Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) hayranlarının tepkisini çekecek nitelikte: Fantastik evreninin kült karakteri Gandalf'ın kadın olması savunuluyor. Lord of The Rings: Two Tower kadrosunda bulunan Robyn Malcolm, yeni Gandalf'ı bir kadının canlandırmasını istedi. Morven'e hayat veren Malcolm, "Bu eski mistik eserler, ataerkil dünyayı yansıtıyor. Büyücü gibi dominant karakterlerin, bir kadın tarafından canlandırıldığı bir dünyaya adım atmalıyız" ifadelerini kullandı.
Yüzüklerin Efendisi, Silmarillon ve Hobbit gibi eserlerin yazarı J.R.R. Tolkien neredeyse 90 yıl önce yazdığı eserlerde bile kesinlikle cinsiyet ayrımcılığı yapmamış ve hatta kadınlara öncelik tanımıştı.. Tolkien; Galadriel, Eowyn, Arwen gibi karakterlerin erkeklerin başaramayacakları şeyleri yapabileceklerine değinmişti. "Hiçbir erkek Cadı Kral'ı yenemez" kehanetinde, Eowyn ortaya çıkmış ve Angmar'ın Cadı Kralı'nı (Nazgul'lerin Lideri) öldürmüştü. Galadriel, Gandalf'ı kurtarmış ve Hobbit serisinde Sauron'u bastıran tek karakter olmuştu. Galadriel buna ek olarak Gandalf, Saruman ve Elrond'un da yer aldığı topluluğun lideriydi. Arwen de Orta Dünya'nın kurtuluşu için olmazsa olmaz bir figürdü.
Sızan dedikodulara göre Whoopi Goldberg, Alfre Woodard, Ann Ogbomo ve Judi Dench; Gandalf rolüne aday gösteriliyor.
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