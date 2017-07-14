Garip bir "Galaxy S8 Mini" Sızdı!
Samsung SM-G9600 model numarasıyla internette görünen telefon, Galaxy S8'den güçlü olmasıyla kafaları biraz karıştırdı!
Galaxy S8 sadece birkaç aydır piyasada ancak Samsung yeni bir Galaxy S8 modelini hazırlıyor olabilir.
Geekbench'te ortaya çıkan Galaxy S8 Mini (veya "Lite"), henüz duyurulmayan, yeni dört çekirdekli Snapdragon 840 yonga setiyle gelecek. Hız testi veritabanında donanım hakkında başka detay bulunmuyor. Yalnızca telefonun Android 7.1.2 ile çalıştığı anlaşılıyor.
Piyasada olmayan telefonların hız testi listelerinde belirdiklerini ancak hepsinin satışa sunulmadığını belirtelim. Yani Samsung sadece laboratuvar ortamında test yapıyor olabilir.
Galaxy S8 Mini'ye Snapdragon 840 yonga setinin eklenmiş olması ise alışık olmadığımız bir şey. Bu, telefonun ABD'de satılan Snapdragon 835'li Galaxy S8'den daha güçlü olduğu anlamını taşıyor. Ancak "mini" telefonların genellikle daha güçsüz bileşenler kullandıklarını gördük.
Samsung, Ağustos'un ikinci yarısında Galaxy Note 8'i muhtemelen ortaya çıkaracak. Galaxy S8 Mini gerçeğe dönüşecek ise bu, Eylül veya Ekim'de olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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