Gazetecilerin Telefonuna Pegasus Soruşturması Şoku!

Gazetecilerin ve aktivistlerin telefonlarına askeri düzeyde bir casusluk yazılımı yüklendiği keşfedildi. Pegasus Projesi ismi verilen soruşturma, Cemal Kaşıkçı cinayetine kadar uzanıyor!