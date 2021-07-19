Gazetecilerin Telefonuna Pegasus Soruşturması Şoku!

The Washington Post ve 16 medya ortağı tarafından yürütülen bir soruşturmanın sonucunda, bir İsrail firması tarafından lisanslanan askeri sınıf bir casus yazılım, gazetecilere ve insan hakları aktivistlerine ait akıllı telefonların başarılı bir şekilde hack'lenmesinde kullanıldığı ortaya çıktı.
Soruşturma, öldürülen Suudi gazeteci Jamal Khashoggi'ye (Cemal Kaşıkçı) yakın iki kadına ait olanlar da dahil olmak üzere toplam 37 telefonun, İsrailli NSO Group firması tarafından teröristleri ve suçluları takip etmeleri için hükümetlere lisans verilen casus yazılımlarla saldırıya uğradığını buldu. Telefonlar vatandaşlarını gözetlediği bilinen ülkelerde yoğunlaşan 50.000'den fazla kişiyi içeren bir listenin içinde bulunuyor.
Liste, Paris merkezli kâr amacı gütmeyen bir gazetecilik kuruluşu olan Forbidden Stories ve insan hakları grubu Uluslararası Af Örgütü tarafından haber kuruluşlarıyla paylaşıldı. Pegasus Projesi adı verilen soruşturma, telefonların adli bir analizini içeriyordu. Listedeki numaralar açıklanmadı, ancak müfettişler 50'den fazla ülkede 1.000'den fazla numarayı ve sahibini tespit edebildi.
Uluslararası Af Örgütü genel sekreteri Agnès Callamard yaptığı açıklamada, "Pegasus Projesi, NSO'nun casus yazılımının gazetecileri susturmak, eylemcilere saldırmak ve muhalefeti ezmek isteyen baskıcı hükümetler için nasıl bir silah tercihi olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi ve ekledi: "Şirket, casus yazılımının yalnızca yasal suç ve terör soruşturmaları için kullanıldığını iddia etse de, teknolojisinin sistemik bir şekilde kötüye kullanımı kolaylaştırdığı açık."
Soruşturmaya göre, Uluslararası Af Örgütü, incelediği 67 telefonda, 23'üne başarıyla virüs bulaştığı ve 14'ünün sızma girişimi kanıtları gösterdiğini açıkladı.
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