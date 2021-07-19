Üç Kardeşin Yıldırım Çarparken Çektikleri Selfie Tarihe Geçti

Selfie çektikleri anda yıldırım çarpınca hastaneye kaldırılan kardeşlerin çektikleri bu fotoğraf, belki de "yıldırım çarparken çekilen tek fotoğraf" olarak tarihe geçebilir!