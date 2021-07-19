Üç Kardeşin Yıldırım Çarparken Çektikleri Selfie Tarihe Geçti

Üç kardeş, geçtiğimiz hafta bir ağacın altında yıldırım çarpmasından son derece şanslı bir şekilde kurtuldu. Ancak hikayeyi özel kılan şey, yıldırım çarpmasının bir fotoğrafını - neredeyse tam onlara çarptığı anda - çekmeyi başarmalarıydı.
Yıldırım, Londra'nın güneybatısındaki Molesey Lock bölgesinde yağan şiddetli yağmurun ardından düştü. Isobel, Rachel ve Andrew Jobson; Rachel için bir tuvalet molası vermek amacıyla durdu, bu sırada diğer ikili bir ağacın altına sığındı. Bisiklet üzerinde geçirdikleri ıslak günün tadını çıkarırken ve yağmurun dinmesini beklerken birkaç fotoğraf çekmek için bu molayı kullandılar.
Ancak, tabiat ananın başka fikirleri vardı. Bir fırtınada bir ağacın altında durmak son derece tehlikeli olabilir - yıldırım en az dirençli yolu arar ve bu genellikle bölgedeki en uzun cisimdir. Gerçekten de, üçlüye bir yıldırım çarptı, onları yere savurdu ve yaraladı.
Rachel BBC'ye, "birdenbire yerdeydim ve tiz bir uğultu dışında hiçbir şey duyamıyordum" diyor ve ekliyor: "Sağ kolum tamamen uyuşmuştu ve hareket ettiremedim."
Yoldan geçenlerin yardımlarıyla üç kardeş hastaneye kaldırıldı. Yanık tedavisi gören kardeşler evlerine taburcu edildi ve hiçbiri ciddi şekilde yaralanmadı. Daha sonra üçlü, tedavi gördükleri St George's Hastanesine şükranlarını ifade etmek için medya kuruluşları ile iletişime geçti.
Ciddi hava koşulları ve yıldırım çarpması olasılığı olduğu durumlarda yapabileceğiniz en iyi şey kapalı bir alanda durmak. Bu kapalı alan, eviniz, ofisiniz, mağazalar ve hatta herhangi bir kapalı barınak olabilir.
Eğer bu imkanınız yoksa ve açıkta kalırsanız, yüksek yerlerden uzak durmanız tavsiye edilir. Tepeler ve sırtlar, yıldırımların başlıca hedefleridir ve buralarda olmak sizi yakındaki en yüksek cisim yapar. Ağaçlardan ve uçurumlardan kaçının ve hiçbir seçeneğiniz yoksa, elleriniz kulaklarınızın üzerinde olacak şekilde top gibi bir pozisyonda yere çömelin. Yerle mümkün olduğunca az temas kurun.
Yukarıda gördüğünüz ve tarihe geçen bu selfie hayatta bir kez yaşanabilecek bir olayın anısı olarak kalsa da, aynı zamanda yıldırımın tehlikelerini hatırlatıyor.
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