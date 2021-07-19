Üç Kardeşin Yıldırım Çarparken Çektikleri Selfie Tarihe Geçti

Selfie çektikleri anda yıldırım çarpınca hastaneye kaldırılan kardeşlerin çektikleri bu fotoğraf, belki de "yıldırım çarparken çekilen tek fotoğraf" olarak tarihe geçebilir!

  • Levent Öztürk
Yıldırım çarparken çekilen selfie tarihe geçti

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı

Günün En çok Okunanları
Hakman'dan Bayrama Özel Seçenekler
Razer, Bugüne Kadarki En Güçlü Laptop'ı Blade 17'yi Duyurdu
Üç Kardeşin Yıldırım Çarparken Çektikleri Selfie Tarihe Geçti
Aston Martin Valhalla Tanıtıldı: Süper Otomobilin Özellikleri de Süper!
Euro 2020'nin İnternet Trafiğine Etkisi Beklenmedik Şekilde Oldu!

 

 