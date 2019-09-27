Gears 5 İnceleme
Serinin en iyi hikayeli, en güzel görünen, en performanslı oyunu. Kesinlikle yılın en iyi oyunlarından biri. Playstation sahipleri sizin için üzgünüz!
- Mahmut Karslıoğlu
Microsoft, Gears 5'i ilk duyurduğu zaman heyecanlanmadık desek yalan olur. Bir önceki oyunun sonunda Kait'in yarıda kalan hikayesi yüzünden eminim herkes bizim gibi yeni oyunu heyecanla bekliyordu ancak Türkçe dil desteği ve oynanışla ilgili farklılıklar olacağı söylentileri beklentilerimizi daha da yükseltmişti. Gears 5, Coalition'ın serideki ikinci oyunu. Gears 4'de de oldukça başarılı bir iş ortaya koymuşlardı elbette ancak belki de seriye yeni olduklarından ilk oyunda fazla değişiklik yapmadan, çok risk almayan bir yol izlemeyi tercih etmişlerdi. Yeni oyunda ise bu durum tamamen değişmiş. Görünen o ki aradan geçen süre zarfında Coalition ödevini iyi çalışmış. Çünkü Gears 5; uzayan oyun süresi, yarı açık dünyası ve yenilenen savaş mekanikleri ile bizce kesinlikle serideki en iyi oyun olmayı hak edecek hale gelmiş.
Beta sürecinde çoklu oyuncu modlarını denemiş ve çok sevmiştik. Elbette başarımların hepsini tamamlayıp özel silah kaplama ve flamalarımızı almayı da ihmal etmedik. Oyunun güzel olacağı daha o zamandan belliydi. Ama hikaye modu en çok beklediğimiz şeydi. Herkes gibi Kait'in kaderini biz de merak ediyorduk. İlk defa oynayacaklar için ana menüdeki 13 yıllık tüm hikayeyi anlatan ve bir önceki bölümdeki konuyu özetleyen videoları önceden seyretmelerini tavsiye ederiz. Diğer bölümleri oynamış olsanız bile aradan uzun süre geçtiği için tüm hikayeyi baştan görmek oyuna daha çabuk ısınmanızı sağlayacaktır.
Hoş geldin Açık Dünya!
Gears 5, serinin tarihi boyunca ki en uzun hikayeye sahip ve oynanış konusunda da oldukça fazla değişiklik sunuyor. Oyunun başlarında geleneksel olarak çizgisel başlayan hikaye daha sonra açılıyor ve oyunun en büyük değişimi ile karşılaşıyoruz. Artık bölümler her köşesini keşfedebileceğimiz bölgeler haline dönüşmüş ve her birinde yepyeni bir canlı topluluğu ile karşılaşıyoruz. Bölgeler yeterince büyük ve yan görevler ile de zenginleştirilmiş. Tamamen açık dünya olarak niteleyemesek de serideki tüm oyunlardan daha büyük . Bir nevi Metro Exodus'un yapısında diyebiliriz.
Elbette yarı açık dünya, eklenen tek yenilik değil. Jack yine bizlerle ve bu sefer geliştirilebiliyor da. Hikaye boyunca ekleyebileceğiniz bu yetenekleri oyun içinde toplayacağınız çeşitli nesnelerle gerçekleştiriyorsunuz. Bu arada yan görevleri de boş vermeyin. Çünkü buralardan Jack için üst düzey yetenekler de kazanılabiliyor. Bu da oyun içindeki diğer koleksiyon nesnelerine ek olarak tüm haritayı köşe bucak gezmek için size yeterli nedeni sağlıyor.
Oyunu bırakın, dizi gibi izleyin!
Gears 5'in hikayesi uzun olmasına ek olarak bugüne kadar ki en iyilerden biri. Bir sürü merak uyandırıcı karakter ve hikaye içinde sürpriz gelgitlerle dolu. Gears of War 4'de ekip çok iyi kurulmuş diye düşünürken Gears 5, çıtayı gerçekten çok yükseltmiş. Eski favoriler yine ön plana çıkıyor. Kırlaşmış saçlarıyla eski kurt Marcus'un, kendini Kait'in güvenliğine adamış olduğunu görmek güzel. Türkçe alt yazı desteğinin de olması ile ilginç diyalogların geçtiği ara sahneler de artık bir an önce atlanmak isteyen videolar olmaktan çıkmış. Benim gibi hepsini sabırla izlemek isteyeceğinize eminim. Başarılı ses ve oyunculuk da eklenince oyunun sonuna kadar heyecan hiç eksik olmuyor.
Yeni Kaçış modu aksiyonun dozajını artırıyor
Gears of War yani yeni adıyla Gears elbette hiçbir zaman sadece hikayeden ibaret olmadı. Yeni oyun da başarılı çok oyunculu modlarını yine beraberinde sunuyor. Daha önce olanlara ek olarak Gears 5'te yer alan yeni mod ile oyun, kendine yine üst düzey çok oyunculu oyunlar içinde yer bulmayı başarıyor. Yeni PVE modunun adı Kaçış (Escape). Üç oyuncu olarak kovana sızıp bomba yerleştirmeye çalıştığınız bu modda adı üzerinde sonrasında sağ salim dışarı kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu gerçekten oyunun geri kalanından farklı ve yoğun aksiyonun yer aldığı bir mod. Çoğu oyunda ya hikaye ya da çok oyunculu modlar ağırlıklı olarak ön planda olurken, Gears 5'de tümünün iyi olması oyunu bambaşka bir yere koyuyor. Ultimate sürümünü alırsanız karakter olarak Terminatör ya da Sarah Connor'a da sahip oluyorsunuz.
Çok oyunculu mod oynayacaksak PvE olanları daha çok tercih ediyoruz. Dolayısıyla Sürü (Horde) modunun geri dönüyor olması güzel ve bu mod oldukça da eğlenceli. Ancak loot box satmak için kurulmuş kart sisteminin çok hoşumuza gitmediğini de belirtmemiz gerekiyor. Çok oyunculu oyunlarda o kadar da rekabetçi olmadığımızı neredeyse her incelememizde dile getiriyoruz. Ancak Gears 5'in beta test sürecinde şaşırtıcı şekilde hiç de fena değildik. Daha casual oyuncular için hazırlanmış Arcade mod sayesinde kendi silahlarına sahip, özel yetenekleri olan hazır kahramanları seçme şansınız oluyor ki bu da savaşlara denge getiriyor. Bu şekliyle daha fazla oyuncuya hitap edeceğini tahmin ediyorduk. İncelemeyi hazırladığımız sırada oyunun rekor satış rakamına ulaşması da yanılmadığımızı kanıtlıyor.
Görsel şölene hazır olun
Gelelim teknik detaylara. Bir kere şunu kesinlikle belirtmemiz gerekiyor ki Gears 5'in performansı dudak uçuklatıyor. Hikaye modu 60fps'de akıyor. Üzerine 4K ve HDR gibi detaylar da eklendiğinde Gears 5 son dönemlerde oynadığımız en iyi görünen oyun olmayı başarıyor. Karşınıza çıkan yaratıkların detayları inanılmaz ve oyun kesinlikle seri içindeki en renkli oyun olma ünvanını da eline geçiriyor. Sesler için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Seslendirmeler çok başarılı. İnsan, oynarken keşke dublaj da olsaydı diye içinden geçirmeden edemiyor.
Sonuç
Gears 5'in inanılmaz olduğunu söylemiş miydik :) Hem hikaye hem de çok oyunculu modları ideal bir şekilde bir araya getirmeyi başarıyor. Seriye taze kan getirdiği su götürmez bir gerçek. Gears 5, ilk üç oyunun yarattığı büyüyü tekrar oluşturmayı başarıyor. Türkçe dil desteğine de sahip. Microsoft'un piyasaya sürdüğü en iyi oyunlardan biri. Büyük bir ihtimalle de 2019'un en iyi oyunlarından biri olacaktır. Xbox One ve PC sahibiyseniz kesinlikle tavsiye ediyoruz. Playstation sahipleri sizin için üzgünüz.
95/100
Yapım: The Coalition
Dağıtım: Xbox Game Studios
Tür: Aksiyon, TPS
Platform: XONE, PC
Web: https://www.gears5.com/
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