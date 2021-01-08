Geçmişe Yolculuk: Bu 6 Site, Sizi Zaman Yolculuğuna Çıkartacak

Muhtemelen herkesin aklından "nerede o güzel günler" sorusu en azından birkaç kez geçmiştir. İşte 6 internet sitesi, eskiye duyulan özlemi biraz olsun gidermek için var...