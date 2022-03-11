GeForce NOW'a 6 Oyun Daha Eklendi! İşte Eklenen Oyunlar!

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta Distant Worlds 2 da dahil olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor.
Ayrıca, Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök'e gelen yeni indirilebilir içerikle bir dünya sona eriyor. Oyuncular, bu yeni bölümde karakterin oğlunu kurtarmak için yeni tanrısal güçler deneyebilecek. Nefes kesici Viking destanında maceraya atılmak için oyuna GeForce NOW kütüphanesinden erişilebilecek.
Bu hafta kütüphaneye eklenen tüm oyunların listesi şu şekilde:
- Buccaneers! (Steam'de Yeni Sürüm)
- Distant Worlds 2 (Steam'de Yeni Sürüm)
- Ironsmith Medieval Simulator (Steam'de Yeni Sürüm)
- Bus Driver Simulator (Steam)
- Martha is Dead (Steam)
- Survival Quiz CITY (Steam)
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