Geforce Now Türkiye Fiyatları Açıklandı. Geforce Now Nedir?

NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti olan Geforce Now, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye'de de hizmete sunuldu. Geforce Now Türkiye fiyatları da, bu gelişmeyle birlikte belli oldu.
Geforce Now Türkiye Fiyatları Ne Kadar?
- Geforce Now Basic Paket - Ücretsiz
- Geforce Now Premium Paket - 74.9TL
- Geforce Now Lansmana Özel Paket - 149.7TL (3 aylık)
GeForce Now, Türkiye'de 3 farklı abonelik paketi şeklinde sunuluyor. İlk Paket olan Basic Paket ücretsiz. Bu pakette 1 saatle sınırlı oturum süresi sunuluyor, RTX seçeneği kapalı oluyor ve sunucunun belirli bir kapasitesi ayrılmış şekilde hizmet veriliyor. Yani oynamak isteyenler, sık sık beklemek ve sıraya girmek zorunda kalabiliyor.
Lansmana Özel Premıium Paket ise sürekli devam eden bir seçenek değil. Adece kısıtlı bir süre için aktif olan bu paket, 3 ay için 149.7TL karşılığında satın alınabiliyor. Ücret, aylık 49.99TL olarak tahsil ediliyor. Bu pakete sahip kullanıcılar, öncelikli erişim hakkı ve uzatılmış oturum süresi ile RTX kalitesiyle oyun oynama deneyimine sahip olabiliyor. Paket, süre bitiminde tekrarlamıyor. Yani 1 kerelik bir seçenek. Abonelikleri sona eren kullanıcılar, o tarihte açık olan diğer Premium paketlerden birisini alıp GeForce NOW deneyimine devam edebiliyor.
Premium Paket ise, aylık 74.9TL olarak fiyatlandırılıyor. Bu pakete sahip kullanıcılar, öncelikli erişim hakkı ve uzatılmış oturum süresi ile RTX kalitesiyle oyun oynama deneyimine sahip oluyor.
Abonelik, istendiği zaman sonlandırılabiliyor. Yani bir taahhüt söz konusu değil.
Geforce Now'a Nasıl Üye Olunur?
GeForce NOW, ilk aşamada sınırlı sayıda kullanıcı kabul edeceği için GAME+ web sitesinde ön kaydını yaptıran kullanıcılar, kaydolma tarihi baz alınarak sırayla davet ediliyor. İlk başta belirli sayıda kullanıcı için paket satın alma açık olacak, "paket satın alabilir" statüsünde olan kullanıcılar e-posta ve SMS ile bilgilendirilecek.
Geforce Now Nedir?
Geforce Now, donanım devi NVIDIA'nın sunduğu bulut tabanlı bir oyun hizmeti. Oyun kütüphanesinde bulunan yüzlerce oyun, istendiği an, donanımdan bağımsız olarak ve bulut üzerinden oynanabiliyor. Yani elinizde 10 yıllık bir bilgisayar bile olsa, en yeni oyunları yüksek kalitede oynayabiliyorsunuz. Hatta RTX kalitesine bile sahip olunabiliyor.
Geforce Now'da Hangi Oyunlar Var?
Geforce Now'a abone olanların oynayabileceği oyunlar arasında Red Dead Redemption 2, Assassins Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 gibi önemli oyunlar da var. Geforce Now oyunlarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz...
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