Fall Guys Geliştiricisi Mediatonic, Oyun Devi tarafından Satın Alındı

Son zamanlarda popülerliği artan battle royale oyunu Fall Guys: Ultimate Knockout'un arkasındaki stüdyo olan Mediatonic, Epic Games tarafından satın alınıyor. Bu, Unreal Engine ve Fortnite'ın yapımcısının ikinci büyük satın alımı oluyor. Epic Games 2019 yılında Rocket League stüdyosu Psyonix'i satın almıştı.
Epic Games kurucusu ve CEO'su Tim Sweeny, yaptığı açıklamada Epic'in çoklu bir evren yaratmayı hedeflediğinin bir sır olmadığını ve Tonic Games'in de bu amacı paylaştığını söyledi: "Epic bu sanal geleceği kurmaya çalışırken, nasıl güçlü oyunlar, içerikler ve deneyimler yaratılacağını bilen mükemmel yaratıcı yeteneklere ihtiyacımız var."
Yapılan duyuruya göre ilerleyen zamanlarda Fall Guys'ın oyun biçimi aynı kalacak ve platform planları da değişmeyecek. Xbox ve Nintendo Switch oyuncuları, bu yılın ilerleyen dönemlerinde oyuna kavuşarak PC ve PlayStation topluluklarına katılacak.
Tonic Games Grup CEO'su Paul Croft, ekiplerinin paylaştığı vizyonun ötesinde Epic ile güçlerini birleştirmede muazzam bir potansiyel gördüklerini söyledi: "İster kendi oyunlarımızı olabilecekleri en iyi şekilde yapmak olsun, ister diğer oyun geliştiricilerine içeriklerini bir fikir çekirdeğinden alarak ticari bir başarıya taşımak olsun, beraber daha yüksek yerlere ulaşabileceğimizi biliyoruz."
Mediatonic'in internet sitesindeki ayrı bir blog yazısında geliştirici, Fall Guys: Ultimate Knockout'un bu satın alım ardından yaşayacaklarını detaylandırdı. Stüdyonun söylediğine göre oyunun Steam sürümü satın alınabilir olmaya devam edecek. Ancak bu durumun daha sonra Rocket League'de olduğu gibi değişip değişmeyeceği henüz belli değil. Rocket League, en başlarda yapılan benzer bir açıklamanın ardından geçtiğimiz yıl Epic Games Store'a taşınmıştı.
Ayrıca Mediatonic "hesap sistemleri, çapraz oyun, takım vs takım modları" gibi Fortnite ve Rocket League özelliklerini ve diğerlerini taşımak istediğini de söyledi. Stüdyo, oyunun diğer Epic Games oyunları gibi bedava olup olmayacağı hakkında bir paylaşımda bulunmadı.
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