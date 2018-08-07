Geleceği Hayal Eden Galaxy S10 Konsepti!
Galaxy S10 nasıl görünecek henüz emin değiliz, ancak bu konsept hiç fena görünmüyor!
Daha Galaxy Note 9 tanıtılmadı ancak Galaxy S10 dedikoduları aylardır yapılıyor. Galaxy Note 9'un tanıtılmasının ardından sızıntıların Galaxy S10'a yoğunlaşacağı kesin. O zamana kadar yeni paylaşılan bir Galaxy S10 konsept videosuyla meşgul olabiliriz.
Konsept video, Galaxy S10 hakkında şimdiye kadar duyduğumuz dedikodulara dayanıyor. Ancak telefonun çıkmasına daha aylar var ve bu süre içinde birçok şey değişebilir. Galaxy S10'un Samsung'un üç kameralı ilk telefonu olacağına inanılıyor. Ekran-gövde oranını iyice yükselten telefonun ekran çerçevesi, oldukça ince görünüyor.
Videoyu izledikten sonra yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Zeynel A. Öztürk
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