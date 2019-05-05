Geleceğin Akıllı Telefonları İçin İlginç Malzeme
Gelecek akıllı telefonlar daha serin çalışabilsin diye bu malzemeden yapılabilir!
- Ercan Uğurlu
Akıllı telefonlara gelen "yüzde 50 ÖTV" zammından sonra geleceğin telefonları ülkemizde ne kadara satılır şimdiden kestirmek güç, ancak gelecekte telefonların içerecekleri farklı malzemelerle yeni özellikler kazanacağını öngörmesi basit. Uzmanlar bu konuda sıkı şekilde çalışıyorlar. MIT'teki araştırmacılar gelecekte akıllı telefonlarda kullanılacak yeni bir malzemeyi açıklamışlar.
Yeni bir polimer materyal üreten araştırmacılar, bu yeni materyali kullanacakları akıllı telefonların daha az ısınacağını iddia ediyorlar. Şu an bir akıllı telefon satın almaya kalksanız, alacağınız cihaz muhtemelen plastik, cam veya metal malzemeden başka bir şey içermeyecek. Bunlarla kaplı cihazların her biri de bir şekilde ısınıyor. Fakat araştırmacıların ürettiği yeni materyal, telefonları serin çalıştıracak.
En azından araştırmacıların sunumu bu şekilde. Yapılan açıklamaya göre, bu polimer materyal hem ısıyı daha verimli şekilde iletebilecek hem de maliyeti cam ve metala göre daha düşük olacak. Elbette materyalin ucuz olması, telefonun daha ucuza satılacağı anlamına gelmiyor. Zira yeni teknoloji her zaman tüketiciye pahalı yansır. İşin para kısmı ayrı, ancak bu teknolojinin akıllı telefonlara uyarlanması, özellikle oyun telefonları ve amiral gemileri için önemli bir adım olacak. Ancak şu an için bu özel polimer materyal ticari kullanıma hazır değil. Bir süre daha beklememiz gerekecek.
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