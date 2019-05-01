Cep Telefonlarına Yeni ÖTV Zammı
Telefonlardan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı. Bu artışla birlikte, zaten fiyatları uçuşa geçen bazı telefonlar daha da ulaşılmaz oluyor!
Cep telefonlarının, vergilerle birlikte ulaştığı satış fiyatları zaten canımızı fazlasıyla yakarken, gelen yeni bir haber, bu durumun daha da acı bir hale geldiğini söylüyor. Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte, cep telefonlarından alınan ÖTV miktarı artırıldı.
Buna göre, ÖTV matrahı 1.500 TL'nin üzerinde olan bir telefondan alınacak ÖTV oranı yüzde 50 oluyor. Bu oran, daha önce yüzde 25 idi. ÖTV matrahı 640 TL ve 1.500 TL arasında olan modellerde ise, ÖTV oranı yüzde 40 olarak düzenlendi. Matrahı 640 TL'yi aşmayan modellerde ise, ÖTV yüzde 25'te kaldı.
Peki bu zam, fiyatları nasıl etkileyecek. Örneğin 512GB'lık bir iPhone XS Max'ı ele alalım. telefonun satış fiyatı 13.999 TL idi. Bunun 3.982 TL'si vergiye gidiyordu. Yeni düzenlemede ise vergi miktarı - ÖTV yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkınca - 6.056 TL'ye yükseliyor. Böylece telefon, 16.073 TL'ye satılıyor. Yani 2.000 TL'den biraz fazla zam görmüş oluyor.
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