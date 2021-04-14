Geleneksel VPN'lere Yeni Bir Alternatif Geliyor

Siber suçlular, pandemi sırasında evden çalışanları hedefleyen çok çeşitli siber saldırılar düzenledi ve düzenlemeye de devam ediyor. Oracle, bu tür saldırılara karşı koruma sağlayan, geleneksel bir VPN'in ötesine geçen yeni bir uzaktan iş güvenliği çözümünü duyurdu. Ağlar siber tehditlere ve telefon dolandırıcılığına daha fazla maruz kaldıkça, artık siber saldırıları tanımlamak ve durdurmak için sofistike istihbarat ve analitik gerekiyor.
Oracle SD-WAN, oturum tabanlı güvenlik ve bulut bileşenlerini bir araya getiren kapsamlı bir yaklaşım kullanarak ağ ucunu güvence altına almak için Secure Access Service Edge'in (SASE) ötesinde bir güvenlik sağlıyor. Ortadaki adam saldırıları gibi protokol tabanlı riskler hem taşıma katmanında hem de oturum katmanında meydana geldiğinden, oturum tabanlı güvenliğin dahil edilmesi şirketin bu yeni güvenlik yaklaşımının önemli bir parçası.
Oracle ayrıca Session Border Controller'ı (SBC), uçta konuşlandırılan sanal bir güvenlik ağ geçidi olan Check Point'in Quantum Edge'i ile entegre etti. Kuruluşun yerel güvenlik duvarlarına yeni nesil güvenlik duvarı işlevselliği eklemek için Harmony Connect adında yeni bir hizmeti duyurdu. Bu hizmet, Check Point's SASE firewall hizmetine doğrudan bağlanıyor ve firmaların yerel firewall'larına yeni nesil hizmetler eklemelerine imkân veriyor.
Bir firma daha fazla bulut tabanlı güvenlik istiyorsa, trafiğini bir IPsec tünelinden Check Point veya Z-Scaler'dan güvenlik çözümlerine akıtabiliyor. Ayrıca, yerel bir yeni nesil güvenlik duvarı gerekirse, Talari E100 SD-WAN Point Quantum Edge içine yüklenebiliyor ve Oracle SBC bir kuruluşun ağına DDoS koruması ekleyebiliyor.
Uzaktan çalışma artık bir norm haline geldiğinden, kuruluşlar uzaktaki iş güçlerini korumak için geleneksel VPN hizmetlerinden uzaklaşarak Oracle'ın SD-WAN'a benzer çözümlerine yönelecek gibi görünüyor.
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