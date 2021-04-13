Xiaomi ve OPPO da, Gelecek Telefonlarında Kendi İşlemcilerini Kullanacak

Google'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından, Xiaomi ve OPPO,'nun da Apple'ın yolundan giderek gelecekte piyasaya sürecekleri akıllı telefonlarında kendi üretecekleri işlemcileri kullanacakları ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi ve OPPO Kendi İşlemcilerini Kullanacaklar

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Casper VIA F20: Her bütçeye uygun!

Enerjisi bitmeyen telefon: realme C15

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve akıllı telefonlar var
BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler
A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler
BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Google, Bir Uygulamasını Daha Kapatmaya Hazırlanıyor
COVID-19 Aşısı, Vücudumuzu İnternete Bağlar mı? Sonunda Bu Soru da Soruldu!
Eviniz Bebeğiniz İçin Ne Kadar Güvenli?
Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarına Galaxy Note Ayarı
Stranger Things'in Yıldızı, Instagram'dan 4.Sezon İçin İlk Spoiler'ı Verdi!

 

 