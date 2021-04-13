Xiaomi ve OPPO da, Gelecek Telefonlarında Kendi İşlemcilerini Kullanacak

Kısa bir süre öne Google'ın kendi mobil yonga seti üzerinde çalıştığına dair söylentiler duymuştuk. Buna göre Google, Pixel 6 telefonunda kendi üreteceği işlemcisini kullanmak istediğini söyleyebiliriz. Şimdi ise buna başka akıllı telefon markaları da katılıyor ve bunlar Xiaomi ile OPPO.
Çin'in en büyük akıllı telefon üreticileri arasında olan Xiaomi ve OPPO da artık kendi işlemcisini geliştirmek istiyor. Böylece akıllı telefon pazarında önemli markaların yakın gelecekte gerek Qualcomm gerek MediaTek'ten kopuş yaşayacağını söylemek mümkün.
Samsung ve Huawei uzunca bir süredir kendi silikonlarını kullanıyor. Samsung, Exynos işlemcilerini kullanırken, Huawei ise Kirin işlemcilerini büyük ölçüde tercih ediyor ve şimdi bu hareket diğer önemli markalara da sirayet edecek gibi görünüyor. Elbette kesin dönüşümün ne zaman yaşanacağını söylemek için şimdilik erken. Raporlara göre Xiaomi ve OPPO'nun 2021'in sonlarında veya belki 2022'nin başlarında piyasaya sürecekleri yeni telefonlarında kendi işlemcilerini kullanabileceği işaret ediliyor. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken.
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