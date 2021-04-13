Xiaomi ve OPPO da, Gelecek Telefonlarında Kendi İşlemcilerini Kullanacak

Google'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından, Xiaomi ve OPPO,'nun da Apple'ın yolundan giderek gelecekte piyasaya sürecekleri akıllı telefonlarında kendi üretecekleri işlemcileri kullanacakları ortaya çıktı.