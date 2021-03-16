Geliştirilen Yeni Disk Teknolojisi İle Tüm Netflix Tek Bir Diske Sığacak!

Tüm Netflix'in tek bir diske sığması sizce mümkün mü? İnanılmaz miktarlarda verilerin depolanmasına imkan veren yeni optik diskler, bunu gerçeğe dönüştürebilir.