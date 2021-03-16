Geliştirilen Yeni Disk Teknolojisi İle Tüm Netflix Tek Bir Diske Sığacak!

Araştırmacılar, 12 cm'lik bir optik diskin içine 28.000 25GB Blu-Ray'e eşdeğer miktarda veriyi sığdırmayı başardı. Bu da tahmini kapasiteyi 700TB'a yükseltiyor. Yani kaba bir hesap yaptığımızda, tek bir diske bütün Netflix'i sığdırmak mümkün oluyor.
Şangay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (USST), RMIT Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi'nden (NUS) akademisyenler, optik ortamda veri yoğunluğunu artıran bir yöntem icat etmek için ortaklaşa çalıştılar.
Science Advances dergisinde yayınlanan bir makalede araştırmacılar, lazerle etkinleştirilmiş optik veri depolamanın artan veri taleplerini karşılamak için en iyi seçeneği sunarken, ışığın farklılaşan doğasının kaydedilebilen bilgi bitlerinin boyutunu sınırladığını iddia ediyor. Bu da optik disklerin depolama kapasitesini sınırlıyor.
Araştırmacılar, benzeri görülmemiş bir veri yoğunluğu elde etmek için grafen oksit pullarını dönüştürülmüş nanopartiküller ile birleştiren yeni bir nanokompozit malzeme kullanıyor. Teknolojinin pahalı olmayan sürekli dalga lazerleri kullandığını ve bunun da pahalı ve hacimli darbeli lazerlere dayanan geleneksel optik yazma tekniklerine kıyasla işletim maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacağını belirtiyorlar.
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