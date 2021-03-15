İnternetin Babası Sir Tim Berners-Lee'den Sosyal Medya İçin İlginç Sözler

Bildiğimiz haliyle "www", açılımıyla ise World Wide Web'in ortaya çıkışının henüz 32'inci yılını kutluyoruz. Bu teknolojinin 32 yıldır hayatımızda olmasına karşın geçtiğimiz son 10 yılda, önceki yıllara kıyasla büyük gelişim yaşandığını gördük. Özellikle sosyal platformlar çığ gibi büyürken ve etkinliklerini artırırken, internetin babası olarak bilinen Sir Tim Berners-Lee'ye göre bu sadece bir "moda" olmanın ötesinde değil.
Sir Tim Berners-Lee, internetin gerçek mucidi. 1989 yılında CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştiren ve onu Dünya Çapında Ağ (World Wide Web) olarak isimlendiren Sir Tim Berners-Lee, internetin yıldönümünü kutlamak için bir mektup yayınladı. Ancak Sir Tim Berners-Lee, World Wide Web'in 32'inci yıl dönümünü kutladığı mektupta, birçok gencin gelecekteki başarısını tehdit eden, gittikçe büyüyen dijital bölünme konusunda uyarıda bulunmayı uygun gördü.
Öte yandan Sir Tim Berners-Lee, şu an internet dünyasını kasıp kavuran sosyal platformların egemenliğinin ise uzun sürmeyecek geçici bir "moda" olduğuna inanırken, internetin geleceği hakkında iyimser olduğunu da söylüyor. Hayatlarımız gittikçe dijital hale gelirken ve salgın sebebiyle bu dijitalleşme hızlanmışken, yine de gençlerin 3'te 1'inin internete erişiminin bulunmadığının altını çizen Lee, bununla mücadele edilmesi gerektiğine inananlardan. UNICEF'e göre Dünya çapında 25 yaşın altındaki gençlerin yalnızca 3'te 1'inde evde internet bağlantısı bulunuyor.
Öte yandan Sir Tim Berners-Lee, kişisel bilgilerin hassasiyetine de önem gösterenlerden. Hatta şu sıralar Facebook ve diğer teknoloji devlerine karşı, kullanıcıların kişisel verilerini paylaşmak zorunda kalmayacakları Solid adı verilen bir proje üzerinde çalışıyor.
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