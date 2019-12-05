Genius Google'a dava açıyor...

Geçtiğimiz yaz, şarkı sözü sitesi Genius, Google'ı, arama sonuçlarında göstermek için kendi sitesinden şarkı sözlerini izinsiz olarak almak ile suçlamıştı. Arama devi bu suçlamaları hızlı bir şekilde reddetmiş olsa da konu burada kapanacak gibi görünmüyor. The Verge'ün söylediğine göre Genius, Google'a dava açtı.
Dava Brooklyn, New York'ta açıldı ve hem Google, hem de arama devine gösterilecek şarkı sözlerini sağlayan LyricFind'ı hizmet şartlarını ihlal etmek ile suçluyor. Ayrıca firma, Google ve LyricFind'ın, Genius'ın veri tabanını oluşturmak için harcadığı "on yıl ve on milyonlarca dolar" üzerinden kar elde ettiklerini de belirtiyor.
Genius, suçladığı iki firmadan 400 milyon dolar ve LyricFind'ın, internet sitesinin içeriğini almasını ve üçüncü partilere lisanslamasını engelleyecek kalıcı bir yaptırım istiyor.
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