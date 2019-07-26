"Gerçek" MacBook Pro 2019, 16 İnç Ekranla Gelecek!
Apple'ın yeni MacBook Pro 2019 dizüstü bilgisayarı 16 inç boyutlu LCD ekranla ve 3000 Dolar fiyatla gelecek. Peki, ne zaman?
- Ercan Uğurlu
Tayvanlı web sitesi United Daily News'e göre Apple bu yılın MacBook Pro modellerini tanıttı, ancak Apple, "gerçek" MacBook Pro 2019'yu ekim ayında, şimdiye kadarki en büyük dizüstü bilgisayarı olarak 16 inç ekranla piyasaya sürecek. Yine kaynağa göre Apple'ın bu devasa MacBook Pro'su oldukça pahalı olacak. Fiyatının 3 bin doların üzerinde olması bekleniyor.
Apple'ın böylesi bir hamle ile dizüstü bilgisayarda daha geniş ekranı tercih eden profesyoneller ve oyun oynamayı seven kullanıcıları hedeflediği belirtiliyor. 16 inçlik MacBook Pro 2019'un ekranına ilişkin detaylar da kısmen belli olmuş. İddialara göre 16 inç MacBook Pro'da OLED panel değil, LCD panel kullanılacak.
3072x1920 piksel çözünürlüğünde görüntü üreteceği söylenen ekranın, 226 ppi piksel yoğunluğu içereceği iddia edilirken, ekran çerçevelerinin de oldukça ince tutulacağı yeni bir tasarım anlayışının benimseneceği bilgisi veriliyor.
Gelecek MacBook Pro 2019 modelinin işlemci, RAM veya diğer donanım bileşenlerine ait bilgi ise şimdilik yok. Ekim ayına yaklaştıkça daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.
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