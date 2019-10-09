Gigabyte'tan AMD Ryzen 9 3950X Paylaşımı!
AMD'nin beklenen işlemcisi Ryzen 9 3950X, Gigabyte'ın testlerinde kendini gösterdi!
- Ercan Uğurlu
AMD'nin Ryzen 9 3950X işlemcisi kısa bir süre önce ertelenmiş ve yeni tarih olarak kasım ayı işaret edilmişti. Kullanıcıların tedarik sorunları ile karşılaşmaması için böylesi bir adım atan AMD, elbette yeni işlemcisi ile ilgili sızıntıları engelleyemiyor. Ryzen 9 3950X için taze taze gelen haberlere göre ise, işlemci özellikle rakibi Intel karşısında adeta uçacak.
Ryzen 9 3650X piyasaya çıkmadan önce Gigabyte'ın yeni anakartı Aorus X570 Master anakartı üzerinde görüşmüş. Hexus tarafından paylaşılan habere göre, Ryzen 9 3950X maksimum frekansta 4.3 GHz'e kadar ulaşabiliyor. Evet, 3950X'in 4.7 GHz frekansına çıktığını biliyorduk, ancak paylaşılan bilgiye göre işlemcinin yalnızca 2 çekirdeği bu frekansa ulaşabiliyor. İşlemcinin tüm çekirdeklerinin ulaştığı frekans ise 4.3 GHz olarak sonuçlara yansımış.
Gigabyte X570 Auros Master anakartın üzerine yerleştirilen Ryzen 9 3950X ile kurulan sistemde, ayrıca 16 GB DDR4 3200 MHz RAM ve 360 mm'lik bir sıvı soğutma sistemi yer alırken, bu kurulumla pek çok test gerçekleştirilmiş. Testlerden Cinebench R15 performansında 4384 puan toplayan Ryzen 9 3950X, böylece Intel'in Core i9-9980XE işlemcisinden yüzde 10 oranında daha yüksek bir sonuç alabiliyor. Core i9-9980XE'nin aynı testten aldığı sonuç ise 3700 puan olarak paylaşılmış.
Elbette bunlar şimdilik sızan, paylaşılan bilgilerden ibaret. İşlemci piyasaya sürüldükten sonra daha net olarak aradaki fark kendini gösterecektir.
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