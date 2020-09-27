Gizemli balinanın rekoru Kovid-19 ve kansere karşı ipucu verebilir

Çok derinlere dalan bu balina cinsinin bu zamana kadar ortalama olarak bir saat dipte kaldığı biliniyordu. Ancak gagalı balina cinsini inceleyen bilim insanları ilk kez içlerinden birinin 3 saat 42 dakika boyunca derinliklerde kaldığını tespit etti.
Araştırmacılar bunun herhangi bir balina için kaydedilen en uzun dalış olduğuna ve kesinlikle tüm memeliler için de bir rekor olduğuna inanıyorlar.
SAĞLAM GÖVDELERİ VAR
Zamanlarının çoğunu kıyıdan uzakta geçirdikleri için bu zamana kadar gizemli olarak görülen gagalı balina türlerinin bu dalış başarıları bilim insanlarını da şaşırttı. Gagalı balinaların sağlam bir gövdesi, küçük eğimli bir kafası ve kısa gagaları bulunuyor. Erkeklerin dövüşmek için kullandıkları iki dişi varken, dişilerde bu dişler bulunmuyor.
Genelde kalamar avlanarak beslenen bu balinalar, yaklaşık 3 bin metreye kadar dalabiliyor. Yüzeye çıktıklarında ise sadece iki dakika harcayan gagalı balinaların bu nedenle araştırmacılar tarafından da gözlemlenmeleri oldukça zor.
5 YIL BOYUNCA İNCELENDİ
Cuvier gagalı balinalarla ilgili 5 yıllık bir araştırma yürüten uzmanlar iki düzine balinanın 3 bin 600'den fazla dalışını kaydetti.
ABD Durham'daki Duke Üniversitesi'nden Dr.Nicola Quick, "Türler için en uzun dalış yaklaşık iki buçuk saatti, bu nedenle bu Cuvier'in gagalı balinaları için en uzun olanıydı. Aynı zamanda herhangi bir memeli için de en uzun olanıdır" açıklamasında bulundu.
Araştırmacılar, balinaların son derece yavaş bir metabolizmaya sahip olabileceğini, belki de ortalama oksijen depolarından daha büyük olabileceğini ve laktik asit oluşumunu tolere edebileceklerini tahmin ediyor. Dr Quick, "Balinaların vücut kasları, derin bir dalgıçtan bekleyebileceğinizden farklı bir şekilde inşa edilmiştir. Bu türlerin daha küçük beyinleri ve oldukça küçük bir akciğer hacimleri bulunuyor. Oksijen depolarını tutmak için harika olan çok sayıda iyi kas dokuları var, bu da muhtemelen dalış sürelerini uzatmalarına yardımcı oluyor" dedi.
SONAR'DAN ETKİLENMİŞ OLABİLİRLER
Kayıt, ABD Donanmasına ait aktif bir sonar sinyali göndermesinden yaklaşık 24 gün sonra gerçekleşti. Seslere duyarlı olan gagalı balinaların gürültüden potansiyel olarak etkilendikleri ve bunun dalış uzunluğu üzerinde bir etkisi olabileceği düşünülüyor.
Çalışmaya dahil olmayan Whale and Dolphin Conservation'dan Nicola Hodgkins, "Üç saatten fazla kaydedilen dalış süresi tipik bir durum değil. Askeri sonardan gelen gürültü nedeniyle bu kadar uzun sürmüş olabilir" dedi.
Bilim adamları, bu derin dalış hayvanlarını incelemenin insanlarda kanser gibi rahatsızlıkların giderilmesinde bazı ipuçları verebileceğine inanıyor.
Dr Quick, "Duke Üniversitesi'ndeki onkoloji alanındaki meslektaşlarla ve hatta Covid üzerinde araştırmalar yürüten bilim insanları ile verilerimizi paylaştık. Çünkü bu rekor dalış, hücrelerin oksijen kaybetmesine veya hipoksik koşullarda (oksijen yetersizliği) olmasına yol açıyor. Yani bu balinalar dokularında bu hipoksik koşulları taşıyorlar ise ve bunu nasıl başardıklarını öğrenebilirsek, elde edilen verilerle insan sağlığı için de araştırmalar yürütülebilir" diyor.
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