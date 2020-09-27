Gizemli balinanın rekoru Kovid-19 ve kansere karşı ipucu verebilir

Bilim insanları, Cuvier gagalı balinasının 4 saate yakın su yüzüne çıkmayarak dalma rekoru kıran ilk memeli hayvanlar olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu buluşun, uzun süre hücrelere oksijen gitmemesine ve hipoksiye neden olan kanser ya da Covid-19 rahatsızlıklarının giderilmesi için bir ışık oluşturabileceğini düşünüyor.