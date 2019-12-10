Glass Explorer Edition için Son Güncelleme

Google, eski gözlüğüne verdiği desteği sona erdirmeden önce bir güncelleme daha yayınladı.
Project Glass, 2012'de 1.500 dolar fiyatla ön siparişe sunulmuştu. Firma bir süre sonra planlarında değişiklik yaptı ve 2017'de Enterprise Edition'ı piyasaya sürerek gözlüğün yeni hedefi olarak şirketleri belirledi. Firma, cihazın kurumsal sürümünü desteklemeye devam edecek.
Explorer Edition'a gelen son güncellemeyle ilgili destek sayfası, güncellemeyi kendiniz indirip yüklemeniz gerektiğini söylüyor. Güncellemeyi yüklemeyenler gözlüğü kullanmaya devam edebiliyorlar ancak bu durumda Gmail, YouTube ve Hangouts gibi yansıtma uygulamaları kullanılmıyor.
25 Şubat 2020 tarihînden sonra ise güncellemeyi yüklemeniz şart, aksi halde oturumunuz kapanırsa gözlüğü kullanmanız mümkün olmuyor. Glass sahipleri, sistemden atılana kadar güncellemeyi yüklemeyi erteleyebilirler ancak güncellemenin 25 Şubat 2022 tarihine kadar sunulacağını söyleyelim.
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