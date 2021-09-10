God of War, Sonunda PlayStation 5'e Geliyor. İşte İlk Video ve Fazlası...

Sony'nin dün gece düzenlediği PlayStation Showcase etkinliğinde pek çok yeni oyun duyurusu yapıldı, ancak aralarında yine en çok heyecanlandıranı kuşkusuz şirketin amiral gemisi yapımı God of War oldu. Daha önce PlayStation 5 tanıtımında yalnızca logosu gösterilen ve adının God of War: Ragnarok olacağı bilinen Kratos'un yeni macerası, bu defa ise nihayet oynanış videosuyla gösterildi. God of War: Ragnarok videosunu hemen aşağıda izleyebilirsiniz.
Yeni konsol ile beraber piyasaya çıkması beklenen, ancak oyunun yapımcı ekibi tarafından aceleye getirilmek de istenmeyen God of War'un yeni oyunu Ragnarok'ta Kratos ve Atreus arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. İskandinav Bilgi Tanrısı Mimir'in yanı sıra, önceki oyundan tanıdığımız Sindri ile Brok'un da yeni hikayede bizlere eşlik edeceğini gördüğümüz yeni videoda, öte yandan yeni karakterlerle de tanışıyoruz.
God of War: Ragnarok'un oynanışında da PlayStation 5'in ve DualSense'in büyük katkılarını göreceğiz. Fanların beklediği kadar vahşi ve yüksek derecede şiddetli olacağı görünen yeni oyunda, görsellik yine muazzam olurken, DualSense'in adaptif tetikleri ise oyuncuları oyunun dünyasına adapte edecek.
God of War: Ragnarok'un 2022 yılında PlayStation 5'in yanı sıra PlayStation 4'e de çıkması bekleniyor. Heyecanla bekliyoruz!
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