God of War, Sonunda PlayStation 5'e Geliyor. İşte İlk Video ve Fazlası...

Sony, PlayStation Showcase'te God of War: Ragnarok oynanış videosunu gösterdi, hikayeden, PlayStation 5'e özel yeniliklerine kadar değindi.

  • Ercan Uğurlu
God of War, Sonunda PlayStation 5'e Geliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Okul başlıyor, daha güçlü başlasın!

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!
A101 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler dikkat çekici

Günün En çok Okunanları
Windows 11 ile Windows'un Bir Uygulaması Daha Baştan Aşağı Yenileniyor!
God of War, Sonunda PlayStation 5'e Geliyor. İşte İlk Video ve Fazlası...
Gürültü Engelleyen Hesaplı Kulaklık: HONOR Earbuds 2 Lite
Yeni EQE'nin Dünya Lansmanı IAA Mobility'de Yapıldı
Xiaomi, Apple'ı En Güçlü Olduğu Alanda Geçerek Şov Yapmaya Devam Ediyor!

 

 