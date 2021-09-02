Ghost of Tsushima Director's Cut İncelemesi

Geçen sene, başından sonuna dek sindire sindire oynadığımız, bitmesin diye çok ağırdan aldığımız, hikaye modunun bitmesinin arkasından gelen Legends moduyla beraberse yeniden kılıcımızı kınından çekip kendimizi arenalarda bulduğumuz bir oyundu Ghost of Tsushima. Aslında bu oyun çok şaşırttı, zira bu denli büyük bir etki bırakacağını kesinlikle düşünmemiştik. Gerçekten geçen sene bizi en çok heyecanlandıran yapım The Last of Us Part II olur diye düşünürken, hemen arkasından çıkan Ghost of Tsushima, tam bir ters köşe etkisi yarattı ve artık adını duyduğumuzda bile heyecanlandıran yapımlar arasındaki yerini aldı. Oyunu oynamış olanlar da bu düşüncelerimize katılacaktır kanaatindeyiz.
Evet, Ghost of Tsushima bitti. Arkasından Legends modunda heyecanımızı sürdürdük ve açıkçası bir süre Ghost of Tsushima'ya yeni bir DLC gelir gibi bir beklentimiz de yoktu. Ancak oyunun yapımcı ekibi Sucker Punch, yine bizi şaşırttı ve karşımıza taş gibi Ghost of Tsushima Director's Cut'ı çıkarttı.
Hemen söyleyelim: Director's Cut, yeni, başlı başına bir oyun değil. Ghost of Tsushima'ya gelen bir ek paket olarak düşünebilirsiniz. Yaratıcı ekip, Ghost of Tsushima'yı PlayStation 5'e taşırken Director's Cut ile beraber bize yeni bir hikaye daha sunuyor. Bu defa yolculuğumuz Iki Adası'na oluyor ve tabii ki oyuna önemli yenilikler de geliyor.
Ghost of Tsushima'yla yeni tanışmış olanlar için de kısaca değinmeden geçmeyelim. Ghost of Tsushima'nın hikayesi; 13'üncü yüzyıl sonlarına dayanıyor. Ana oyunda, Japonya'nın Tsushima Adası'ndayız ve Moğol işgali kapımıza dayanmış durumda. Moğol lider Hotun Han, tüm kuvvetleriyle saldırırken, anakaradan uzakta bir başına olan Tsushima'nın Şogun'a haber iletecek zamanı ise yok. Sadece 80 samuray, halkını korumak için koskoca bir orduya göğüs gerer, ancak parçalanırlar. Şimura Bey, Hotun Han'ın eline tutsak düşer, geriye kalan tüm samuraylar ise ölür. Jin'in dışında. Jin Sakai, Şimura Bey'in yeğeninin Tsushima'nın Hayaleti olma yolculuğu da böyle başlar.
Iki Adası'nın konusu ise aslında yine bir bakıma benzer. Bu defa, Tsushima Adası'nın yakınındaki Iki Adası, Moğol işgali altında. Ancak bu hikayenin güzel tarafı şu: Ana oyundan tamamen bağımsız ve aynı senaryonun Iki Adası'na uyarlanan bir sürümü olmaktan ziyade, oyunun bütününe katkıda bulunan, ilk oyunda akılda kalan soru işaretlerini cevaplandıran ve Jin Sakai'nin geçmişine ayna tutulan bir bölüm olması ki gerekten de hikaye anlatımı yine ilk oyundaki gibi oldukça etkileyici olmuş.
Senaryoyu bağlama kısmı ise yine hiç sırıtmamış. Açılış, Tsushima Adası'nda bir köyde sanrıların baş göstermesi söylentisi ile başlıyor. Atımıza atlayıp bu köye ulaştığımızda ise, Iki Adası'nda "Kartal" adında yeni bir Moğol liderinin olduğunu ve Iki Adası'nı adım adım ele geçirmeye başladığını öğreniyoruz. Ancak Kartal, Hotun Han gibi Iki Adası'nın içinden kılıç kalkan ile geçmiyor, "farklı yöntemleri" var ve bu yöntemler, Jin Sakai'yi de derinden etkiliyor ve "geçmişin hayaletleri" Sakai Bey'in peşine düşüyor. Oyunun keyfini kaçırmamak adına bu konuyla ilgili çok fazla detay vermek istemiyoruz.
Ghost of Tsushima Director's Cut'ta tek yenilik Iki Adası hikayesi değil. Bununla beraber yeni bazı şeyler de oyuna eklenmiş. Ana hikayenin yanı sıra elbette Iki Adası'nda daha pek çok yan hikaye ve keşfedilecek destan sizleri bekliyor. Öte yandan yeni kostümler de var, keşfedilecek mabetler ve toplanacak Sakai sancakları var. Bu arada bu mabetlerde ilk oyunda tilki inlerini buluyorduk hatırlarsanız, bu defa ise kedi, maymun ve geyik gibi farklı hayvanların mabetlerini buluyoruz, ancak bulmakla kalmıyoruz ve bu defa onlara flütümüz ile ezgiler de çalıyoruz. Oyunun temasını bilmeyenler biraz garipseyebilir bu durumu, fakat bilin ki Ghost of Tsushima'nın doğası, cesaret ve huzur arasındaki ilişki hakkında. Hatta Nitobe Inazo'nun bununla ilgili bir sözü de var. Der ki, "Erdemin ruhsallığı, dinginlikle yani zihnin sakin mevcudiyetiyle görülür. Huzur, sakin cesarettir."
Her neyse, oyuna bu flüt çalma olayı da şahane yedirilmiş ve bunun için Dualsense'in yeteneklerini kullanıyoruz. Dualsense'i birazdan fena halde öveceğiz zaten, zira oyuna fevkalade renk katıyor bu küçük dev alet.
Oyuna eklenen başka yenilikler arasında, yine ilk oyundan hatırlayacağınız bambu kesme talimlerine ek olarak okçuluk yeteneğinizi geliştirebileceğiniz talim alanları eklenmiş. Peki, oyun mekaniklerine, dövüş mekaniklerine dair bir yenilik yok mu derseniz, aslında bu noktada çok büyük bir değişim söz konusu değil. Bir yenilik olarak artık atımızla saldırı yapabiliyoruz mesela. Düşman kuvvetlerin direkt üzerine sürerek onları dağıtabiliyor, sonrasındaysa at üzerinden atlayıp kritik saldırı ve akabinde de ana oyundan bildiğimiz tekniklerimizi kullanmaya devam ediyoruz.
Açıkçası bu noktada daha fazla yeni şey görmemek bizi pek üzmedi. Zira orijinal oyunun dövüş mekanikleri hala çok tatminkar; düşmana göre duruş değiştirmeler, Öfke Dansı, Gök Çalması, Hayalet Duruşu, Teke Tek dövüş seçenekleri, şosi suikasti hala çok büyük keyif veriyor. Tabii ki oyunu bitirdiyseniz ve Jin Sakai'nin tüm özelliklerini sonuna dek geliştirdiyseniz. Zaten Iki Adası'nı oynayabilmek için önce ana oyunda Toyotama Bölgesi'ne geçmeniz gerekiyor. Kaldı ki zaten önce ana oyunu tamamen bitirmenizi tavsiye ederiz, zira öylesi çok daha anlamlı gelecek.
Birkaç önemli konuyu daha açıklığa kavuşturalım. Ghost of Tsushima Director's Cut sadece PlayStation 5'e özel bir oyun değil, tabii ki PlayStation 4'te de çalışıyor. Hem PS4 hem PS5 için ana oyun ve Iki Adası olarak geliyor. Eğer PlayStation 4'te Ghost of Tsushima oynadıysanız, sadece Director's Cut genişleme paketini de alabiliyorsunuz. Ya da eğer bu arada PS5 aldıysanız, son kaydınızı PS4'ten PS5'e aktarmanız gerekecek. Bunu da eğer kayıtlarınızı PlayStation Plus üzerinden bulut üzerine depoladıysanız oradan PS5'e kolayca çekebiliyorsunuz. Aksi halde, eski konsoldan kayıt dosyanızı USB ile aktarmanız gerekecek.
Evet, gelelim şimdi Ghost of Tsushima'ya PlayStation 5'in ve Dualsense'in kattıklarına. Az önce dedik ya, oynanışta bir değişiklik yok diye. Dualsense ile oynanış keyfi adeta arşa taşınmış durumda arkadaşlar. Dokunsal geri bildirimler, uyarlanabilir tetikler takır takır çalışıyor ve böylece savaş arenasında aldığınız keyif katlanırken, hiçbir şey yapmadığınız durumlarda dahi çevre seslerinin Dualsense ile desteklenmesi ile beraber kendinizi daha fazla oyunun içine gömülmüş halde buluyorsunuz. Rüzgar sesleri, oyun içindeki aksiyonun sesleri olduğu gibi her hareketiniz de Dualsense ile destekleniyor ki, bu gerçekten de çok çok önemli. Buna bir de Sony'nin PlayStation 5 ile beraber getirdiği 3D Audio'yu eklediğinizde, oyunun atmosferine daha fazla adapte olduğunuzu hissediyorsunuz. Ne demek istediğimizi, ana oyunu PlayStation 4'te oynamış, Director's Cut'ı ise PlayStation 5'te oynayacaklar anlayacaklardır.
Öte yandan tabii ki PlayStation 5'in bir diğer önemli katkısı da oyunun yükleme sürelerine ilişkin. Oyunun açılması sadece birkaç saniye olurken, oyun içinde de harita üzerinde noktalar arasında ışınlandığınızda bekleme süreniz yalnızca 1 – 2 saniye kadar. Bu da sizi sürekli oyunda tutan önemli bir diğer yenilik.
Tabii ki görsellik anlamında da katkısı büyük. Zaten ilk oyunda da grafik ve atmosferden oldukça etkilenmiştik, PS5'te oyunda çevreye bak bak doyamadık diyebiliriz. Bu arada kalite ve performans seçeneğiniz tabii ki var. Bir de tabii ki oyundaki Türkçe dil desteğinin yine bulunduğunun da altını çizelim.
Sonuç
Sonuç olarak Ghost of Tsushima Director's Cut, acayip keyifli, atmosferi çok güçlü ve Jin Sakai'nin hikayesini derinleştiren bir oyun olmuş. İlk oyunu sevdiyseniz, bundan da çok keyif alacağınızı söyleyebiliriz. Fakat oyunun süresi biraz kısa, 5 saat civarında Iki Adası ana hikayesini tamamlayabiliyorsunuz. Ancak yan görevler, ekstraları da eklerseniz bu süre 15 saate kadar uzayabiliyor. Ancak bitiyor mu, tabii ki hayır! 3 Eylül'de yeni Legends modu olan Rivals geliyor. Bu moda da ücretsiz olarak girebilecek ve yine tüm Legends içeriklerine ulaşabileceksiniz diyerek müjdeyi verelim.
Puan: 90
KÜNYE
- Yayıncı: Sony Interactive Entertainment Europe
- Geliştirici: Sucker Punch
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
- Web: store.playstation.com
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