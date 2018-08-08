God of War'a New Game+ Güncellemesi Geliyor!
God of War hayranlarının uzun zamandır beklediği New Game+ güncellemesi belli oldu! Peki, New Game+ ne zaman gelecek ve neler içerecek?
Sony Interactive Entertainment (SIE), God of War hayranlarının uzun zamandır beklediği New Game+ güncellemesinin tarihini açıkladı. Oyuna yeni ekipmanlar ve özelliklerin ekleneceği New Game+ güncellemesi, 20 Ağustos tarihinden itibaren PlayStation Store üzerinden indirilebilecek.
Kratos'un Atreus ile birlikte çıktığı destansı macerayı tekrar yaşatacak olan New Game+ güncellemesi ile birlikte, oyun yenilenen bir deneyim sunacak. Güncelleme ile gelecek olan özelliklerin bazıları şu şekilde;
- Kratos ve Atreus'un macerasına, daha önceki oyundan kazandığınız tüm zırhlar ve güç geliştirmelerine sahip olarak yeniden başlayın.
- Daha yüksek seviyedeki düşmanlara karşı mücadele edin. Düşmanların artık size saldırmak için yeni taktikleri var.
- New Game+ ile birlikte oyuna nadir bulunan yeni geliştirmeler ekleniyor. Yeni kaynak olan "Skap Slag" ile ekipmanlarınızı çok daha iyi bir hale geliştirin.
- Oyunu tamamen yenilenen güçlü zırh ve geliştirmelerle birlikte yeniden deneyimleyin.
- New Game+ güncellemesi ile birlikte gelen en önemli özelliklerden biri de sinematik sahneleri geçebilme özelliği. Daha önce oynayıp seyrettiğiniz sahneleri tekrar izlememek için artık bu sahneleri geçebilirsiniz. Bu özellik oyunun normal modu için de geçerli olacak.
God of War ana hikayesini herhangi bir zorluk seviyesinde bitirmiş olan tüm oyuncular, 20 Ağustos tarihinden itibaren New Game+ modunu oynamaya başlayabilirler.
Henüz God of War oynamamış oyuncular, 23 Ağustos 2018 tarihine kadar, oyuna PlayStation Store'un yaz indirimi kampanyası ile 134 TL'ye sahip olabilirler.
Ercan Uğurlu
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