God of War'a New Game+ Güncellemesi Geliyor!

God of War hayranlarının uzun zamandır beklediği New Game+ güncellemesi belli oldu! Peki, New Game+ ne zaman gelecek ve neler içerecek?

God of War'a New Game+ güncellemesi geliyor!

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