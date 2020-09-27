Google'dan 22. Yaş Günü Sürprizi: Google Nasıl Kuruldu; Nasıl Büyüdü?

Google, bugün yayınladığı özel doodle ile 22. yaş gününü kutluyor. Peki Google nasıl kuruldu, nasıl bu günlere geldi? Bu kadar büyümeyi nasıl başardı?