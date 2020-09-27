Google'dan 22. Yaş Günü Sürprizi: Google Nasıl Kuruldu; Nasıl Büyüdü?

Özel günleri hazırladığı özel doodle'larla kutlayan Google, bu kez kendisi için bir doodle yayınladı. Bu doodle, internet devinin 22. Doğum gününü kutlamak amacıyla hazırlandı.
Son derece ilgi çekici görünen doodle'ı tıkladığınızda, Google ile ilgili arama sonuçlarına yönlendiriliyorsunuz.
Alslında Google'ın doğum günü alternatifleri çok. Resmen şirket halini alması 4 Ekim ancak Google daha önce doğum gününü farklı tarihlerde de kutladı. 12 Yaşındaki internet arama devi günümüzde dünya internet arama pazarının büyük kısmını elinde tutuyor.
İki üniversite öğrencisinin başlattığı bir akım bugün akıl almaz boyutlara ulaşmış durumda. Çok kısa sürede Microsoft gibi dev yazılım şirketlerine dahi kafa tutmayı başaran Google, bu kısa zaman zarfında hızla büyüyerek dünyanın en popüler web arama motoru olmayı başardı.
Yıldan yıla büyüme hızını daha da artıran Google, internet dendiğinde akla ilk gelen 'isim' oldu. Google, öylesine popülerleşti ki, İngilizce'de internette arama yapmak için kullanılan 'to Google' eylemi dahi türetildi.
Larry Page ve Sergey Brin
Google'ın hikayesi 1995 yılının bir yaz gününde, Standford Üniversitesi'nde okuyan iki gencin, Larry Page ve Sergey Brin'in, tanışmasıyla başladı. Kuracakları şirkete bir isim koymayı düşünen ikili, tanıştıktan yaklaşık bir yıl sonra 'googol' kelimesinden esinlenerek isim olarak Google'da karar kıldı.
1 rakamıyla başlayan ve sonuna 100 adet 0'sın gelmesiyle meydana gelen 'googol', ünlü Amerikan Matematikçi Edward Kasner'in yeğeni Milton Sirotta'nın 1938 yılında ortaya attığı bir kelimeydi.
Ve Eylül 1998'de şirketleşen Google, bu tarihi doğum günü olarak kabul etti.
Bugün milyonlarca ziyaretçisi bulunan ve dünya markaları arasında gerçekleştirilen anketlerin birçoğunda ilk sıralarda yer alan Google, sadece bilgisayar ve teknoloji dünyasının değil, iş ve sanat dünyasının da vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Yayınlanan birçok gazete ve dergide Google'ın kurucuları Brin ve Page'den övgüyle bahsedilirken, bazıları bu övgüyü daha da ileriye götürerek bu ikiliyi internetin 'Thomas Edison'ı olarak lanse etmeye başladı.
Web arama motoruyla yetinmeyen ve büyüme ivmesini 10 yıl içinde hiç kaybetmeyen Google, sunduğu yeni servislerle de kullanıcılarını dört bir yandan elinde tutmanın gayreti içerisine girdi.
El attığı her pazarda karşısına yeni ve ciddi rakipler alan Google, buna rağmen web arama motoru pazarında olduğu gibi diğer servislerde de başarılı olmasını bildi. Örneğin Gmail ile e-posta pazarına da el atarak Microsoft ve Yahoo'nun egemenliğini adeta yıktı.
Microsoft'la mücadelesinde bununla da yetinmeyen şirket, Microsoft'un dünya çapında popüler olan MS Ofis'ine de rakip oldu. Word kelime işlemcisinden Excel türevi bir yazılıma kadar bir çok alternatifi kullanıcılarına internetten, üstelik ücretsiz ulaştıran Google, bu servisiyle de kullanıcıların sempatisini kazandı.
Android ve Chrome
Google için tüm bunlar yeterli değildi elbette. Dev şirket, Android ile iOS'a ve Apple'a meydan okudu, Chrome ile Microsoft ve Mozilla gibi tarayıcı devlerini geride bırakıp fark attı.
Android, bugün Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi. Üstelik sadece telefonlarda ya da tabletlerde değil, televizyonlarda bile sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Chrome içinse söylenecek çok fazla şey yok. Kısa sürede Internet Explorer ve Firefox'un egemen olduğu tarayıcı pazarını adeta ele geçirdi ve bu durum, yakın zamanda değişecek gibi de görünmüyor.
Alphabet ve Google
Google'ın CEO'su ve Sergey Brin ile birlikte kurucusu olan Larry Page, 2015 yılının Ağustos ayında Alphabet ismini verdikleri yeni bir "ana şirketin" kuruluşunu duyurdular. Artık Google ve bağlı diğer kolları, Alphabet'in alt şirketleri olarak faaliyet göstereceklerdi. Ve öyle de oldu.
Google ortak kurucusu Larry Page'in "büyük oranda bir şirket koleksiyonu" sözcükleriyle açıkladığı Alphabet, Google'ın en iyi yaptığı işler üzerinde odaklanmasını (arama, reklam, uygulamalar, Android gibi) ve bunlarla ilgili olmayan diğer bölümlerin (Google Fiber Google X, Calico, Google Ventures, Google Capital ve Nest) kendi başına, ayrı bir liderlikle yükselebilmesini sağlayacaktı. Google dahil yeni ortaya çıkan bağlı şirketler, artık işlerine daha çok odaklanabilecek ve daha kolay yönetilebileceklerdi.
Bugüne kadar Google'da CEO'luk görevini üstlenen Larry Page, bundan böyle Alphabet CEO'su olarak görev yapacaktı. Sergey Brin ise, Alphabet başkanı olmuştu.
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