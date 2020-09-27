Google, Yapay Zeka İçin Şarkı Söylemenizi İstiyor

Google, yapay zekasını geliştirmek için bir şarkının üzerine dudak oynatmanızı istiyor. Peki bu yapay zeka geliştiğinde ne için kullanılacak?

Google, Yapay Zeka için Yardımınızı İstiyor

Google, yapay zekaya nasıl konuşacağını öğretmek için kullanıcılarının yardımına ihtiyaç duyuyor. Yeni "Google ile Deneyler" (Experiments with Google) üyesinin adı LipSync ve kullanıcılardan Tones and I'ın "Dance Monkey" şarkısının üzerine "dudak senkronizasyonu" yapmasını istiyor.

YouTube'un masaüstü sürümü için geliştirilen LipSync, şarkıyı ne kadar iyi taklit ettiğinize göre bir puan veriyor. Ardından videonuz, Google'ın yapay zekasını eğitmek için kullanılıyor. Video kaydına ses dahil edilmiyor. Google'ın amacı, konuştuğumuz zaman yüzümüzün nasıl hareket ettiğini yapay zekaya öğretmek. Bu sayede konuşma zorluğu yaşayanlar veya ALS hastaları için daha iyi araçlar geliştirilebilecek. Örneğin bir gün yapay zeka, bir kişinin yüz hareketlerine bakarak ne konuştuğunu anlayabilir ve konuşma güçlüğü çeken kişinin yerine sesli olarak konuşabilir.

Yeni yapay zeka destekli konuşma tanıma işlevi, Google'ın duymaya yönelik ve diğer erişim kolaylığı işlevlerinin arasına katılacak.

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