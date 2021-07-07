Google'dan Android Kullanıcılar İçin Bir Yeni Chrome Özelliği Daha!

Google daha faydalı ve daha fazla seçenek sunacak hale getirmek için Chrome'un farklı sürümlerine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şimdi de sıra adres çubuğuna, yani Omnibox'a geldi. Yeniliklerin en sonuncusu, sürekli aynı sitelere giren Android kullanıcıları için kullanışlı seçenekler sunuyor.
Chrome'un Android sürümünde fark edilen değişikliğe göre Google, kullanıcıların sık girdiği sitelere ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu, özellikle Android kullanıcıları için iyi bir haber. Evet, yer imleri uzun zamandır kullanılıyor, ancak şimdiye kadar ne Android ne de iOS için verimli bir yer imleri sistemi geliştirilebilmiş değil.
Şu anda sadece seçilmiş bazı kullanıcılar üzerinde denenmekte olduğundan tam olarak incelememiz mümkün olmasa da, yeni özellik adres çubuğuna dokunduğunuzda sık kullandığınız sitelerin simgelerini göreceğinizi biliyoruz. Android Police'in haberine göre "bazı kullanıcılar adres çubuğuna tıkladıklarında artık sık gittikleri sitelerin yuvarlak simgelerini görüyorlar ve bunların üzerine basarak bu sitelere kolayca ulaşıyorlar".
Bu özelliği fark ettiyseniz, ancak memnun kalmadıysanız, chrome://flags/#omnibox-most-visited-tiles adresine gidip buradan kapatmanız da mümkün.
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