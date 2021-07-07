Google'dan Android Kullanıcılar İçin Bir Yeni Chrome Özelliği Daha!

Yeni bir gün, yeni bir Chrome özelliği daha... Google, Android cihazlarında Chrome'u kullananlara sık ziyaret ettikleri sitelere daha kolay ulaşmaları için yeni bir özellik sunmaya başlıyor.

Google Chrome'un Aders Çubuğuna Yeni Özellik

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı smart TV'ler
A101 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı klavye mause set ve bluetooth kulaklık
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda akıllı saat ve drone sürprizi!
A101 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Yeni Komplo Teorisi: Düz Dünyacılardan Sonra, "Kuşlar Gerçek Değil" İddiası
En İyi Oyun Nickleri 2021: Oyun Nickleri Listesi ve Anlamları
Counter Strike GO ve Minecraft Oyuncularına Ciddi Uyarı
Bir Değil, İki Değil... Netflix, Tam 4 Orijinal Yapımını İptal Etti
Güneş Alerjisine Dikkat! Güneş Alerjisi Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Ne?

 

 