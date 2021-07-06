Laurent Simons: 11 Yaşında Üniversite Bitiren Küçük Dahi ve Yeni Hedefi

Sadece 11 yaşında olan bir Belçikalı çocuk, Antwerp Üniversitesi'nden fizik lisans derecesi ile mezun olarak tarihe geçti. Genç mezunun adı Laurent Simons ve 11 yıl önce Oostende'de doğmuş. 7 yaşındayken, zaten dünyanın en genç araştırmacısı olarak anılıyordu ve şimdi herkes ona "küçük dahi" diyor.
Aslında Simons, birkaç yıl önce de, Hollanda'nın Eindhoven kentinde lisans derecesini almıştı. Ancak üniversite ile bir anlaşmazlıktan sonra bu süreç tamamlanamadı. Şimdiyse yarım kalan hikayesini Anvers'te başarıyla tamamladı. Önümüzdeki akademik yıl boyunca, Laurent Simons, halihazırda birkaç ders almış olduğu yüksek lisans programına başlayacak. Öğrenci ayrıca doktora yapmayı da hedeflediğini söylüyor.
Simons'un tahmini IQ'su 145 olarak değerlendiriliyor. Bu skor muhtemelen çok daha yüksek ama testler buraya kadar izin veriyor. Belçikalı Doktor Bernadette de Bakker'a göre Simıns, "Belçika ve Hollanda'da benzeri olmayan bir vaka."
Simons ise, bir sonraki hedefinin insanlar için ölümsüzlük olduğu söyleyecek kadar iddialı. Ona göre insan vücudundaki ne kadar çok parçayı mekanik parçalarla değiştirebilirsek, ölümsüzlüğe de o kadar yaklaşabiliriz.
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