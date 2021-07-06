Laurent Simons: 11 Yaşında Üniversite Bitiren Küçük Dahi ve Yeni Hedefi

Sadece 11 yaşında olan Belçikalı Laurent Simons, herkesi şaşırtarak, bu yaşında Antwerp Üniversitesi fizik bölümünü bitirmeyi başardı. Şimdiki hedefi ise, çok daha şaşırtıcı görünüyor: Ölümsüzlük!